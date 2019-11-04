Игрок «Монако» так разозлился из-за удаления, что врезал ногой по монитору VAR

Интересно, что в ситуации с удалением Агилара не было никакого участия системы VAR. Зато до этого система помогла с отменой красной карточки для игрока «Сент-Этьена» Фофана. В том эпизоде увидели офсайд, который был чуть раньше нарушения. По Агилару никак смягчающих обстоятельств не нашли.

Для Агилара это было уже второе удаление в этом сезоне. Он получил красную карточку в августовском матче против «Меца». Интересно, что за четыре дня до игры с «Сент-Этьеном» Агилар идеально отыграл во встрече с «Марселем» (2:1). Там он вообще забил победный мяч и ассистировал Огустину в моменте с первым голом.