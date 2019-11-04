Рубен Агилар
Лига 1
Футбол
Монако
Поделиться:
Комментарии:
0
#Рубен Агилар #Футбол #Лига 1 #Монако

Игрок «Монако» так разозлился из-за удаления, что врезал ногой по монитору VAR

04 ноября 2019, 19:20

Поражение «Монако» от «Сент-Этьена» (0:1) важно не только по результату. Команда заканчивала матч в меньшинстве: на 92-й минуте с поля удалили Рубена Агилара. Перед этим он отыграл только 23 минуты, команду не спас, но получил прямую красную карточку. Агилар от этого решения взбесился. Когда он уходил с поля, пострадал монитор VAR. Вот так:

Интересно, что в ситуации с удалением Агилара не было никакого участия системы VAR. Зато до этого система помогла с отменой красной карточки для игрока «Сент-Этьена» Фофана. В том эпизоде увидели офсайд, который был чуть раньше нарушения. По Агилару никак смягчающих обстоятельств не нашли.

Для Агилара это было уже второе удаление в этом сезоне. Он получил красную карточку в августовском матче против «Меца». Интересно, что за четыре дня до игры с «Сент-Этьеном» Агилар идеально отыграл во встрече с «Марселем» (2:1). Там он вообще забил победный мяч и ассистировал Огустину в моменте с первым голом.

Не пропусти нас в соцсетях
Все фото: ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Так VAR работает в Англии и в России
VAR снова лишил «Ман Сити» победы над «Тоттенхэмом». Четыре месяца назад Пеп тоже зря отжигал
В АПЛ тоже ввели VAR. И сразу новые споры
Первое решение VAR в РПЛ всех удивило. А после второго назначили пенальти
Еще раз посмотрите первый гол «Краснодара». Даже без VAR его засчитали правильно, но эпизод важный
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Рубен Агилар
#Футбол
#Лига 1
#Монако