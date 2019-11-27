VAR отменил пенальти и удаление Куртуа. Это из-за фола на другой половине поля
В матче пятого тура Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» при счете 1:0 главный судья матча Артур Диаш назначил пенальти в пользу французов из-за фола Тибо Куртуа на Мауро Икарди.
Эпизод привлек внимание сразу по трем эпизодам.
1. Был ли фол именно в штрафной?
2. Был ли это «фол последней надежды», который карается красной карточкой?
3. Что за падение игрока «Реала» было в центре поля?
По первому пункту все верно – Куртуа фолил в штрафной:
По второму – уверенности нет. Подстраховать вратаря мог защитник, который даже поравнялся с ним во время фола.
По третьему все понятно – фол в центре поля на Марсело был.
Диаш отменил и пенальти, и красную карточку, зафиксировав фол в центре поля.
Футболисты «ПСЖ» долго спорили, а Томас Тухель просто посмеялся.
Его команда к тому времени уступала 0:1, но даже при поражении имела отличные шансы на первое место в группе. Больших турнирных задач в этом матче команды уже не решали.