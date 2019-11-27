VAR отменил пенальти и удаление Куртуа. Это из-за фола на другой половине поля

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» при счете 1:0 главный судья матча Артур Диаш назначил пенальти в пользу французов из-за фола Тибо Куртуа на Мауро Икарди.

Эпизод привлек внимание сразу по трем эпизодам.

1. Был ли фол именно в штрафной?

2. Был ли это «фол последней надежды», который карается красной карточкой?

3. Что за падение игрока «Реала» было в центре поля?

По первому пункту все верно – Куртуа фолил в штрафной: