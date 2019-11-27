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#Лига чемпионов #Футбол #ПСЖ #Реал #Тибо Куртуа

VAR отменил пенальти и удаление Куртуа. Это из-за фола на другой половине поля

27 ноября 2019, 00:28

УЕФА

В матче пятого тура Лиги чемпионов «Реал» – «ПСЖ» при счете 1:0 главный судья матча Артур Диаш назначил пенальти в пользу французов из-за фола Тибо Куртуа на Мауро Икарди.

Эпизод привлек внимание сразу по трем эпизодам.

1. Был ли фол именно в штрафной?

2. Был ли это «фол последней надежды», который карается красной карточкой?

3. Что за падение игрока «Реала» было в центре поля?

По первому пункту все верно – Куртуа фолил в штрафной:

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

По второму – уверенности нет. Подстраховать вратаря мог защитник, который даже поравнялся с ним во время фола.

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

По третьему все понятно – фол в центре поля на Марсело был.

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Диаш отменил и пенальти, и красную карточку, зафиксировав фол в центре поля.

Футболисты «ПСЖ» долго спорили, а Томас Тухель просто посмеялся. 

Скриншот с трансляции «Матч ТВ»

Его команда к тому времени уступала 0:1, но даже при поражении имела отличные шансы на первое место в группе. Больших турнирных задач в этом матче команды уже не решали.

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