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#Локомотив #Футбол #Лига чемпионов #Байер #Рифат Жемалетдинов #Эдер

Эдер ударил в Жемалетдинова – так «Локо» забил в свои ворота. Ужас!

26 ноября 2019, 21:36
Михаил Морозов

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» открыл счет в Москве на 11-й минуте, почти не приложив к этому никаких усилий.

Подача с углового, сутолока в штрафной, Эдер выбил и попал в Жемалетдинова, от которого мяч отскочил в ворота. Кошмар.

Обидно не только за клуб, но и за обоих игроков – они проводят неровный, но в целом неплохой сезон. Жемалетдинов особенно был полезен летом, участвуя во многих голевых атаках (сейчас у него 1+2 по «гол плюс пас»), Эдер вообще забил четыре гола.

«Локомотив» пропустил к этому времени восемь голов в Лиге чемпионов. Половина из них – неожиданные ошибки. Фактически четыре мяча «Локо» себе и забил.

В Леверкузене – автогол Хеведеса. Защитник подправил мяч в собственные ворота.

В домашней игре с «Атлетико», казалось, что потеря Игнатьева у чужой штрафной не сможет стать катастрофой, но испанцы провели образцовую атаку и забили второй гол. А Игнатьев просто промахнулся мимо мяча.

Как ошибся Гильерме с «Ювентусом» – вы и так помните.

Обидный гол номер четыре случился с «Байером». «Локомотиву» пришлось отыгрываться в важнейшем матче за место в Лиге Европы. Хотя теоретически до этого тура были шансы и на плей-офф ЛЧ.

Зато у «Байера» с везением все в порядке. Из четырех забитых им голов в групповом этапе Лиги чемпионов три – автоголы.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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