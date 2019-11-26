Эдер ударил в Жемалетдинова – так «Локо» забил в свои ворота. Ужас!
В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» открыл счет в Москве на 11-й минуте, почти не приложив к этому никаких усилий.
Подача с углового, сутолока в штрафной, Эдер выбил и попал в Жемалетдинова, от которого мяч отскочил в ворота. Кошмар.
Обидно не только за клуб, но и за обоих игроков – они проводят неровный, но в целом неплохой сезон. Жемалетдинов особенно был полезен летом, участвуя во многих голевых атаках (сейчас у него 1+2 по «гол плюс пас»), Эдер вообще забил четыре гола.
«Локомотив» пропустил к этому времени восемь голов в Лиге чемпионов. Половина из них – неожиданные ошибки. Фактически четыре мяча «Локо» себе и забил.
В Леверкузене – автогол Хеведеса. Защитник подправил мяч в собственные ворота.
В домашней игре с «Атлетико», казалось, что потеря Игнатьева у чужой штрафной не сможет стать катастрофой, но испанцы провели образцовую атаку и забили второй гол. А Игнатьев просто промахнулся мимо мяча.
Как ошибся Гильерме с «Ювентусом» – вы и так помните.
Обидный гол номер четыре случился с «Байером». «Локомотиву» пришлось отыгрываться в важнейшем матче за место в Лиге Европы. Хотя теоретически до этого тура были шансы и на плей-офф ЛЧ.
Зато у «Байера» с везением все в порядке. Из четырех забитых им голов в групповом этапе Лиги чемпионов три – автоголы.