Эдер ударил в Жемалетдинова – так «Локо» забил в свои ворота. Ужас!

В матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов «Байер» открыл счет в Москве на 11-й минуте, почти не приложив к этому никаких усилий.

Подача с углового, сутолока в штрафной, Эдер выбил и попал в Жемалетдинова, от которого мяч отскочил в ворота. Кошмар.