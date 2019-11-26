Баскетбольный ЦСКА был непобедимым, а сейчас валится. Мы разобрались, почему так
Да, ЦСКА не первый в Единой Лиге ВТБ. За восемь матчей ЦСКА уже отхватил два поражения – от «Зенита» и «Енисея». Второе место, рядом «Локомотив», у которого на матч меньше, и «Енисей» (шесть игр).
И да, ЦСКА шестой в Евролиге – уже 4 поражения за 10 матчей.
Итого:
- за два месяца сезона-2019/20 – 6 поражений.
- за весь сезон-2018/19 – 11 поражений.
Кажется, причина – в составе. ЦСКА потерял четырех лидеров (Де Коло, Хиггинс, Родригес и Хантер), все входили в пятерку по индексу полезности. Им на замену пришли шесть новичков. Болельщики срываются на новых игроков в соцсетях, но кризис считывался еще до старта сезона.
«Самое главное сейчас – всем, прежде всего нам самим, понять, что команды, выигравшей Евролигу, больше нет, по разным причинам ушли ключевые исполнители, предстоит с нуля строить совершенно новый коллектив. Как в ментальном, так и игровом плане», – прогнозировал президент ЦСКА Андрей Ватутин. Болезненное обновление бьет по игре и результатам: действующий победитель Евролиги уязвим, не совершенен и требует времени для перезагрузки.
Так кого подписал ЦСКА?
1. Майк Джеймс стал лучшим снайпером Евролиги прошлого сезона в составе «Олимпии». Ситуация в ЦСКА: больше всех сыгранных минут, самый результативный в команде (17,9 очков в среднем за игру), наивысший общий и средний индекс полезности.
Дмитрий Гараненко, баскетбольный комментатор «Матч ТВ»: «Джеймс мне всегда нравился со стороны как шоумен, но не для решения больших задач. Итудис готов дать ему первую скрипку, а при случае свалить все на него».
Артем Комаров, автор телеграм-канала про европейский баскетбол «Перехват»: «Приглашение Джеймса изначально выглядело не столь логичным, но только потому, что раньше в ЦСКА игроков подобного плана не было. Это классический болл-хэндлер, который не мыслит себя на площадке без мяча.
Были опасения, что он не подходит системе Итудиса, но Джеймс быстро их развеял – он не только набирает очки, но и больше всех в команде раздает передачи. И именно он больше остальных собирает на себе фолы».
2. Янис Стрелниекс с 2017 года играл за «Олимпиакос». Итудис следил за ним с 2015 года и ценит его универсальность. Четвертый в ЦСКА по общему индексу полезности.
Гараненко: «Самый сильный и стабильный задний латыш в последнее время. Их берут как бросунов. Как Попович брал Бертанса в «Сан-Антонио». Он и начал забивать».
Комаров: «Фантастический шутер, способный попасть когда угодно и откуда угодно. Может, не самый разносторонний игрок, но явно не портит общей картины и свои 18 минут в среднем в матче Евролиги отрабатывает на достойном уровне».
3-4. Йоханнес Фогтманн и Дэрран Хиллиард вместе пришли из «Басконии». У Хиллиарда третья в ЦСКА результативность (12,5 очка в среднем за игру), но пятый общий индекс полезности. У Фогтманна шестой общий индекс полезности, лидерство по подборам, но седьмая результативность (6,9 очка в среднем за игру).
Гараненко: «Фогтманн и Хиллиард – готовая связка из топовой команды, но роль их здесь все равно не будет так заметна, как в «Басконии». Тут по закону жанра в ЦСКА: мало кто имеет право на серийные неудачи».
Комаров: «Фогтманн – один из лучших игроков ЦСКА прямо сейчас. Он добавляет Итудису вариации, потому что один центровой – Кайл Хайнс – очень редко оттягивается на дугу и остается там, а вот второй – как раз Фогтманн – очень любит это дело. Нередко именно его трешки окончательно хоронят соперника. Вспомнить хотя бы матч с «Зенитом». Немецкий центровой уже попал из-за дуги 13 раз – больше, чем, например, Курбанов и Стрелниекс.
Из-за травмы Клайберна на Хиллиарда выпала дополнительная нагрузка, но он с ней, пожалуй, справляется. Американец хорош в защите, когда нужно за кем-нибудь угнаться на ногах. Если Хиллиард уменьшит количество потерь, цены ему не будет».
5. Коста Куфос – грек, всю карьеру игравший в НБА. Пока провел за ЦСКА всего пять матчей, дважды выходил в старте.
Гараненко: «Вообще не современен. Как вымерший вид. Там он не нужен, а здесь его и вылечи, и найди роль. Потерянное время».
Комаров: «Сложно сказать что-то конкретное по Куфосу, потому что он сначала лечился, а сейчас только вливается в уже готовую команду. Пока что процесс затягивается, потому что центровой, который за 44 минуты в Евролиге всего лишь два раза бросал штрафные… Это немного странно. У него еще есть время. Видно, что Итудис ему доверяет».
6. Рон Бэйкер с 2016 года играл в НБА. В ЦСКА еще ни разу не выходил в старте.
Гараненко: «Бэйкер в разы слабее Питерса, вместо которого его наспех взяли. Питерс в «Эфесе» такой же (если не меньше, чем в ЦСКА) ролевой игрок. Но он вместе с турками сейчас во главе таблицы».
Комаров: «Пока откровенно не может найти себя. Менее трех очков и одного ассиста за более чем 12 минут в среднем в девяти матчах Евролиги – не показатель игрока, который приехал из НБА доказывать, что зря за океаном на него не обращали внимания.
Есть такое понятие, как «слишком хороший человек». Складывается впечатление, что Бэйкер – слишком хороший человек, который в окружении Джеймса и Хэкетта просто теряется и не знает, что делать. Парень с каким-никаким опытом выступления в НБА должен себя ставить по-другому».
Итог по селекции от Гараненко: «В профессиональной и околобаскетбольной тусовке осело твердое убеждение, что ЦСКА умышленно набрал такую солянку, чтобы красиво слить сезон для спонсоров. Сразу выбить хороший бюджет для дубля в Евролиге, растеряв всех лидеров, не выйдет. Накладно. Поэтому надо умышленно провалить, чтобы через год сказать: «Добавьте деньжат».
Вторая беда – Итудис. Его погнали бы в шею в случае поражения, но ему опять повезло. Он с трудом выиграл с проверенными звездами. А тут снова надо выстраивать вертикаль управления. Игроки не виноваты».
Итог по селекции от Комарова: «Понятно, что для ЦСКА этот сезон переходный, потому что из команды ушли лидеры – Де Коло, Родригес и Хиггинс. Это не могло не повлиять на игру, хотя, например, Хиггинса попробовали заменить более-менее одноплановым игроком. А вот на позиции разыгрывающего в ЦСКА уже очень давно не выступали игроки вроде Джеймса. Он встроился неплохо, но перестроить всю игру – вопрос времени. Просто на предсезонке он не решился.
Недовольство болельщиков? Понять их можно. Но я прекрасно помню момент, когда в клуб приходил Хиггинс – что только не писали об этом трансфере. Через два сезона представить ЦСКА без Хиггинса было уже трудно».
«Ушедшие игроки были гораздо умнее»
«Гол» позвонил Владимиру Гомельскому. Три вопроса экс-тренеру и комментатору:
Состав – главная проблема? «Если я спрошу, какая была команда в прошлом сезоне и в этом – вы ответите? Играют разные команды [по сравнению с прошлым сезоном]. Этот состав гораздо слабее, чем предыдущий. Хиллиард – не Хиггинс. Джеймс – не Родригес. Стрелниекс – не Де Коло. Самая важная причина: ушедшие игроки были гораздо умнее, игровой интеллект у них выше, чем у пришедших.
Банальная причина в том, что ЦСКА не удержал хотя бы одного лидера, а новых воспитать пока не удалось. ЦСКА что-то выигрывает, что-то проигрывает, но команды пока нет. Той команды, которая стала чемпионом Евролиги в прошлом сезоне. Повторить ее, даже приблизиться к ней не удалось. Для разбирающихся людей такая ситуация ожидаема».
Итудис все делает правильно? «Я как бывший тренер нахожусь на стороне тренеров. Никогда ни один тренер не делал все правильно. Идеальных тренеров не было ни в одном виде спорта. Все, что от Итудиса зависит, он делает. Он придумал тактику под новую команду, потому что других исполнителей нет. Он по-прежнему хороший мотиватор. Что он делает неправильно – узнаем в конце сезона».
Что по перспективам? «Если все пойдет так, как пойдет, то ЦСКА попадет в восьмерку плей-офф Евролиги. Ждать от ЦСКА выхода в «Финал четырех» я бы не стал. Если этот состав сохранится и с ним продолжит работать Итудис, то из этих игроков получится хорошая команда, потому что есть умные и технически подготовленные люди и нет разлагающего звена».