Баскетбольный ЦСКА был непобедимым, а сейчас валится. Мы разобрались, почему так

2. Янис Стрелниекс с 2017 года играл за «Олимпиакос». Итудис следил за ним с 2015 года и ценит его универсальность. Четвертый в ЦСКА по общему индексу полезности.

Гараненко: «Самый сильный и стабильный задний латыш в последнее время. Их берут как бросунов. Как Попович брал Бертанса в «Сан-Антонио». Он и начал забивать».

Комаров: «Фантастический шутер, способный попасть когда угодно и откуда угодно. Может, не самый разносторонний игрок, но явно не портит общей картины и свои 18 минут в среднем в матче Евролиги отрабатывает на достойном уровне».

3-4. Йоханнес Фогтманн и Дэрран Хиллиард вместе пришли из «Басконии». У Хиллиарда третья в ЦСКА результативность (12,5 очка в среднем за игру), но пятый общий индекс полезности. У Фогтманна шестой общий индекс полезности, лидерство по подборам, но седьмая результативность (6,9 очка в среднем за игру).

Гараненко: «Фогтманн и Хиллиард – готовая связка из топовой команды, но роль их здесь все равно не будет так заметна, как в «Басконии». Тут по закону жанра в ЦСКА: мало кто имеет право на серийные неудачи».

Комаров: «Фогтманн – один из лучших игроков ЦСКА прямо сейчас. Он добавляет Итудису вариации, потому что один центровой – Кайл Хайнс – очень редко оттягивается на дугу и остается там, а вот второй – как раз Фогтманн – очень любит это дело. Нередко именно его трешки окончательно хоронят соперника. Вспомнить хотя бы матч с «Зенитом». Немецкий центровой уже попал из-за дуги 13 раз – больше, чем, например, Курбанов и Стрелниекс.

Из-за травмы Клайберна на Хиллиарда выпала дополнительная нагрузка, но он с ней, пожалуй, справляется. Американец хорош в защите, когда нужно за кем-нибудь угнаться на ногах. Если Хиллиард уменьшит количество потерь, цены ему не будет».