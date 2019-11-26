Две последние ЛЧ «Локомотива» – два досрочных вылета из еврокубков. Оправданий нет
«Локомотив» до начала матча против «Байера» теоретически претендовал даже на выход из группы, но проиграл 0:2 – теперь он вылетел из еврокубков и не сможет занять даже третье место. «Локо» отстает от немцев на три очка, даже если сравняется – «Байер» будет выше по личным встречам (2:1, 0:2).
«Локомотив» выиграл чемпионат России год назад и вернулся в групповой этап Лиги чемпионов спустя 15 лет. Пару раз фанаты порадовались победам, в остальных матчах – поражения. Разные – крупные, минимальные, обидные в концовках, гораздо чаще – заслуженные.
• В сезоне-2018/19 все было ужасно с самого начала. Разгром 0:3 от «Галатасарая», поражение на последних минутах от «Шальке», затем 2:7 в двух матчах от «Порту». Турок удалось обыграть дома, но этого не хватило даже для Лиги Европы. «Локо» досрочно занял последнее место и напоследок проиграл в Германии.
• Сейчас все началось гораздо лучше – с победы в Леверкузене. Проиграли «Атлетико», но особо не расстроились, дважды уступили «Ювентусу» в концовках – это было обидно, но команду было за что похвалить. Но поражению от «Байера» нет никаких оправданий, тем более что оно было по делу. И снова за тур до конца «Локо» – последний, что уже никак не исправить. После гостевой победы над «Байером» поверить в такое было бы сложно.
• Ясно, что соперники непростые: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Порту», «Шальке», «Галатасарай», но из 11 матчей проиграть девять – перебор. Разница мячей 8:21 тоже очень неприятна – команда пропускает почти в три раза больше, чем забивает сама.
• Довольно странно получать такой результат, имея в составе несколько очень известных футболистов вроде Чорлуки, Хеведеса, Крыховяка или Мариу, задумываясь о продаже в «Ювентус» Миранчука или выделяя прогресс Баринова. К тому же в чемпионате у «Локо» все хорошо было и в прошлом сезоне, и в этом – команда участвует в чемпионской гонке и не подвержена длительным спадам, весной даже Кубок России покорился. Но в Лиге чемпионов – два провала.
• В пятых турах «Локомотив» обычно выдавал нечто запоминающееся. В первой своей ЛЧ укатал 5:1 в гостях «Андерлехт», через год выиграл важнейший матч у «Галатасарая» в Турции, что помогло выйти из группы. Еще через год – горячая игра с киевским «Динамо» закончилась победой 3:2 со спорным голом Паркса. Опять же – в прошлом году была победа над «Галатасараем».
Единственный из своих матчей в пятых турах «Локо» провел неудачно во втором групповом этапе ЛЧ-2002/03. Проиграл он, кстати, тоже немцам – дортмундской «Боруссии» 0:3.
• Ну а вообще матчи с немецкими командами у «Локомотива» удаются редко. А дома складываются стабильно плохо. «Локо» уступил им во всех пяти домашних играх – «Баварии», «Штутгарту», «Боруссии», «Шальке», теперь «Байеру». Общий их счет – 1:10.
В последнем туре Лиги чемпионов «Локомотив» сыграет с «Атлетико» в гостях. Будет ли что-то эта игра решать для испанцев – станет ясно через пару часов. Одно ясно точно – для «Локо» она уже не имеет никакого турнирного значения.
Грусть.