Две последние ЛЧ «Локомотива» – два досрочных вылета из еврокубков. Оправданий нет

• Ясно, что соперники непростые: «Ювентус», «Атлетико», «Байер», «Порту», «Шальке», «Галатасарай», но из 11 матчей проиграть девять – перебор. Разница мячей 8:21 тоже очень неприятна – команда пропускает почти в три раза больше, чем забивает сама.

• Довольно странно получать такой результат, имея в составе несколько очень известных футболистов вроде Чорлуки, Хеведеса, Крыховяка или Мариу, задумываясь о продаже в «Ювентус» Миранчука или выделяя прогресс Баринова. К тому же в чемпионате у «Локо» все хорошо было и в прошлом сезоне, и в этом – команда участвует в чемпионской гонке и не подвержена длительным спадам, весной даже Кубок России покорился. Но в Лиге чемпионов – два провала.

• В пятых турах «Локомотив» обычно выдавал нечто запоминающееся. В первой своей ЛЧ укатал 5:1 в гостях «Андерлехт», через год выиграл важнейший матч у «Галатасарая» в Турции, что помогло выйти из группы. Еще через год – горячая игра с киевским «Динамо» закончилась победой 3:2 со спорным голом Паркса. Опять же – в прошлом году была победа над «Галатасараем».