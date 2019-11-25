Глава РУСАДА говорит, что Россия может пропустить и Евро, и Олимпиаду. Как?
Напомните, что такое РУСАДА?
- РУСАДА – российская антидопинговая организация.
- Она работает в соответствии с Кодексом Всемирного антидопингового агентства (ВАДА);
- В ноябре 2015 года она была исключена из ВАДА на основании выводов отчета независимой комиссии по допингу во Всероссийской федерации легкой атлетики;
- В сентябре 2018-го восстановлена в правах;
- В январе 2019-го – ВАДА поддержала соответствие РУСАДА своему кодексу.
Кто возглавляет РУСАДА?
В августе 2017 года гендиректором РУСАДА стал Юрий Ганус. Ему 55 лет. В конце 2018-го он публично обратился к президенту России Владимиру Путину, призвав произвести кардинальные перемены в системе управления спортом в стране.
В октябре 2019-го Ганус заявил о тысячах изменений, которые были внесены в базу данных Московской антидопинговой лаборатории, которая была передана в ВАДА. В том числе, это производилось и в январе 2019 года.
Что сейчас он говорит?
Ганус дал большое интервью «Русской службе Би-би-си». Главное:
• На вопрос о том, может ли Россия не поехать на Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу в 2020 году: «Такая вероятность есть. Мы должны были выполнить два условия. Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов (ВАДА – прим.) в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА».
• «Когда я увидел вопросы, которые ВАДА задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать [измененную] базу, не понимая, что это все будет определено, и для спортивных организаций наступят последствия?! Было ощущение трагедии. Когда встал вопрос о передаче, я лично проявил заинтересованность участвовать в процессе. Но спортивные власти категорически отказали. Нас не информировали о текущем положении дел. Мы стали заложниками ситуации».
• «Что хранится в московской лаборатории? Материалы анализа проб тестирования спортсменов. Формально – за период с 2011 до 2015 года, но на самом деле могут быть и более ранние пробы. Значит, если у кого-то был мотив провести изменения, на что он был направлен? Он был направлен, чтобы фактически исказить информацию по спортсменам».
• «Изменения были в декабре 2018 года и даже в январе 2019 года, непосредственно перед передачей экспертам. Поэтому ссылки на то, что это якобы сделали люди, уже покинувшие Россию, несостоятельны».
• «До дна мы еще не дошли. Давайте подождем решений, которые будут. Но я думаю, что еще года три мы будем в состоянии кризиса, это очень много».
Что еще надо знать из цитат Гануса?
• Ганус не был связан со спортом до назначения на пост главы РУСАДА, но считался специалистом в области управления. По его мнению, агентство при нем и его команде серьезно изменилось, что также позволило открыть дорогу на Олимпиаду-2018 многим российским спортсменам.
• Ганус считает, что в России была поддержка допинга на государственном уровне: «В эти процессы были вовлечены спортивные чиновники высшего уровня».
• Он согласен с Марией Ласицкене, которая заявила, что многие спортсмены могут задуматься об отъезде за границу. И по некоторым из них коллеги Гануса уже наводят справки в РУСАДА.
• Если ВАДА посчитает, что пункт электронной базы не выполнен, то РУСАДА снова лишится соответствия кодексу ВАДА.
• По новому кодексу соответствия ВАДА при нарушении условий российские спортсмены действительно могут пропустить не только Олимпиаду, но и чемпионаты мира и Европы. Также это может привести к ограничению международных соревнований на территории России.