Глава РУСАДА говорит, что Россия может пропустить и Евро, и Олимпиаду. Как?

Что сейчас он говорит?

Ганус дал большое интервью «Русской службе Би-би-си». Главное:

• На вопрос о том, может ли Россия не поехать на Олимпиаду и чемпионат Европы по футболу в 2020 году: « Такая вероятность есть . Мы должны были выполнить два условия. Первое – до 31 декабря 2018 года пустить экспертов (ВАДА – прим.) в Московскую лабораторию и передать им электронную базу. Второе – до 30 июня 2019 года обеспечить передачу материальных данных – тех проб по списку, которые будут представлены в отдел расследования ВАДА».

• «Когда я увидел вопросы, которые ВАДА задала России в связи с изменениями, я был в шоке. Как можно было передавать [измененную] базу, не понимая, что это все будет определено, и для спортивных организаций наступят последствия?! Было ощущение трагедии. Когда встал вопрос о передаче, я лично проявил заинтересованность участвовать в процессе. Но спортивные власти категорически отказали. Нас не информировали о текущем положении дел. Мы стали заложниками ситуации ».

• «Что хранится в московской лаборатории? Материалы анализа проб тестирования спортсменов. Формально – за период с 2011 до 2015 года, но на самом деле могут быть и более ранние пробы. Значит, если у кого-то был мотив провести изменения, на что он был направлен? Он был направлен, чтобы фактически исказить информацию по спортсменам ».

• «Изменения были в декабре 2018 года и даже в январе 2019 года, непосредственно перед передачей экспертам. Поэтому ссылки на то, что это якобы сделали люди, уже покинувшие Россию, несостоятельны».