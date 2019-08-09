Япония обозначила Курильские острова своей территорией на сайте Олимпиады-2020. В России не согласны

Япония ссылается на двусторонний Симодский трактат о торговле и границах 1855 года . По его условиям, эти четыре острова относились к Японии, а острова к северу от Итурупа – к России. Через 20 лет Россия передала Японии все Курильские острова в обмен на право владеть Сахалином.

Россия считает острова территорией РФ, указывая на Акт о капитуляции Японии, который был подписан после окончания Второй мировой войны . В 1956 году СССР и Япония согласовали Совместную декларацию о прекращении состояния войны, при этом СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. В переговоры вмешались США, пригрозившие не вернуть Японии остров Окинава.

В итоге мирный договор с тех пор подписан не был , передача островов также не состоялась. Более полувека вопрос о спорных территориях остается в силе.

Реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио»

Реакция члена Совета Федерации Алексея Пушкова: