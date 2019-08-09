Япония обозначила Курильские острова своей территорией на сайте Олимпиады-2020. В России не согласны
На интерактивной карте официального сайта Олимпиады показан маршрут движения олимпийского огня по Японии. Острова Шикотан, Итуруп, Кунашир, а также группа островов Хабомаи – относятся к префектуре Хоккайдо. Япония оспаривает принадлежность четырех островов, относя их к своей территории. На карте они обозначены как территория Японии.
Япония ссылается на двусторонний Симодский трактат о торговле и границах 1855 года. По его условиям, эти четыре острова относились к Японии, а острова к северу от Итурупа – к России. Через 20 лет Россия передала Японии все Курильские острова в обмен на право владеть Сахалином.
Россия считает острова территорией РФ, указывая на Акт о капитуляции Японии, который был подписан после окончания Второй мировой войны. В 1956 году СССР и Япония согласовали Совместную декларацию о прекращении состояния войны, при этом СССР согласился передать Японии острова Хабомаи и Шикотан после заключения мирного договора. В переговоры вмешались США, пригрозившие не вернуть Японии остров Окинава.
В итоге мирный договор с тех пор подписан не был, передача островов также не состоялась. Более полувека вопрос о спорных территориях остается в силе.
Реакция официального представителя МИД РФ Марии Захаровой: «Нужно задать вопрос всем тем, кто проводит подобные акции или делает это по незнанию или в связи с отсутствием исторических реалий — кому на пользу идут подобные действия? Я вам могу сказать, точно не на пользу двусторонним отношениям, да мне кажется, вряд ли они идут на пользу самому Токио»
Реакция члена Совета Федерации Алексея Пушкова:
«Со стороны Японии допущена провокация, это отдаляет ее от вожделенных островов. Острова можно закрашивать, раскрашивать, но пользы от этого не будет.
Спортивные мероприятия должны быть вне политики. Это низко – использовать Олимпийские игры и информационные материалы для продвижения своих интересов», – считает Председатель комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Михаил Дегтярев.
«Это целенаправленная акция, которой руководство Японии стремится ускорить переговорный процесс с Россией», – считает член комитета Госдумы по физкультуре и спорту Дмитрий Свищев.
Оказывается, есть и призывы к бойкоту Олимпиады. На один из таких отреагировала депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова: «Мы же не знаем, с какой целью это было сделано. Поэтому надо сначала разобраться, а потом уже вовлекать спортсменов в эту историю. Действительно, ошибка это или провокация, пока сложно говорить, хотя, конечно, такие вещи обычно согласовываются».
Олимпиада в Токио пройдет с 24 июля по 9 августа 2020 года.