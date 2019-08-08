Корейцы пожаловались на расизм нашего тренера по волейболу. Но санкции вряд ли возможны

Женская сборная России по волейболу за эту неделю попадала в топ новостей минимум четырежды. И все – по разным поводам.

• Бодро стартовала в квалификации к Олимпиаде, побив по 3-0 Мексику и Канаду.

• Вытащила безнадежный матч с Южной Кореей и квалифицировалась на Игры.

• Евгения Старцева эмоционально послала куда подальше тактику.

• Тренера сборной России обвинили в расизме.

Выход российской команды на Олимпиаду – успех, но ожидаемый, поэтому никаким сюрпризом в мире этот результат не стал. Теперь там обсуждают другое – расистский скандал, в который влип один из тренеров.

Главный тренер Вадим Панков отношения к инциденту не имеет – вопрос к его помощнику Серджио Бузато, который сузил глаза пальцами после победы над Кореей. Корейская федерация волейбола расценила этот жест как расизм, она подала жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB).