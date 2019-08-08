Корейцы пожаловались на расизм нашего тренера по волейболу. Но санкции вряд ли возможны
Женская сборная России по волейболу за эту неделю попадала в топ новостей минимум четырежды. И все – по разным поводам.
• Бодро стартовала в квалификации к Олимпиаде, побив по 3-0 Мексику и Канаду.
• Вытащила безнадежный матч с Южной Кореей и квалифицировалась на Игры.
• Евгения Старцева эмоционально послала куда подальше тактику.
• Тренера сборной России обвинили в расизме.
Выход российской команды на Олимпиаду – успех, но ожидаемый, поэтому никаким сюрпризом в мире этот результат не стал. Теперь там обсуждают другое – расистский скандал, в который влип один из тренеров.
Главный тренер Вадим Панков отношения к инциденту не имеет – вопрос к его помощнику Серджио Бузато, который сузил глаза пальцами после победы над Кореей. Корейская федерация волейбола расценила этот жест как расизм, она подала жалобу в Международную федерацию волейбола (FIVB).
Генеральный секретарь Всероссийской федерации волейбола (ВФВ) Александр Яременко сообщил следующее: «Мы все расстроены. И Бузато тоже. Мы принесем официальные извинения, но о санкциях к тренеру речи не хотим вести».
Санкции вряд ли будут серьезными, потому что в Международной федерации волейбола нет конкретных правил против расизма.
Фотограф Владимир Песня, который и сделал фотографию – в шоке от шума вокруг тренера, он написал большое сообщение в фейсбуке: «Серджо Бузато, которого я знаю много лет, многократно бывал как в Японии, так и в Корее. Он, как и я, с большим уважением относится к культуре народов, населяющих эти страны. Это может подтвердить любой человек, хорошо знающий Серджо или меня, в том числе и мои японские коллеги».
Нечто похожее уже происходило в волейболе – спортсменки из сборной Сербии вообще в полном составе сузили глаза, выйдя на ЧМ-2018, который был запланирован в Японии. Волейболисток наказывать не стали, но беседу провели.
В футболе пару лет назад был случай с колумбийцем Эдвином Кардоной, который в потасовке с корейцем продемонстрировал на эмоциях тот же жест. Кардону не пожалели, влепив пятиматчевую дисквалификацию. Футболист не поехал на ЧМ-2018.
Интересно, что было еще одно фото, где такой же жест продемонстрировал другой тренер российской сборной Юрий Булычев, но корейцы то ли не знали об этом, то ли не обратили внимания – обвинения направлены в сторону Бузато.
Тренер объясняется: «Очень удивлен, что мой жест посчитали оскорбительным. Я просто праздновал выход на Олимпиаду, которая пройдет в Японии. Когда сборная России отобралась на Олимпиаду в Бразилии, я точно так же был счастлив и на радостях станцевал самбу. Я ко всем нациям отношусь с большим уважением. У меня огромный стаж работы в волейболе, в моем списке уже шесть Олимпиад, и ни разу не было ко мне претензий.
Приношу извинения команде Южной Кореи, Федерации волейбола Южной Кореи, болельщикам. Я не хотел обидеть эту нацию, меня неправильно интерпретировали».
Итальянец Серджио Бузато 20 лет тренирует в России, анализируя соперников, разбираясь со статистикой. Он работал в разных клубах, входил в штаб мужской сборной России на победной Олимпиаде в Лондоне, его характеризуют как очень доброго и порядочного человека. Бузато говорит по-русски, поет российский гимн, его отец – член коммунистической партии.
За пару месяцев до того памятного финала главный тренер Владимир Алекно рассказывал, что Бузато хорошо понимает волейбол, но пока есть небольшой барьер в виде незнания языка. Забавно, что тогда Бузато руководил мужской сборной России на турнире как раз в Японии.