Не удивляйтесь, но это текст о том, что волейбол в Калининграде – кайф. Там Россия бьется за Олимпиаду
Женская волейбольная сборная России, Олимпиада-2020 – что вообще нужно знать об этом
Если мужская сборная России по волейболу чаще всего борется за медали больших турниров, то у женской команды результаты всегда были скромнее. Наши добывали два серебра Олимпиад (2000, 2004), чемпионат мира выигрывали последний раз в прошлом десятилетии, зато не оставались без медалей на волейбольных Евро.
В 2019-м поводов для радости не было вообще: россиянки выиграли всего три матча из 15 в Лиге наций и в итоговой таблице из 16 команд финишировали третьими снизу, опередив лишь Южную Корею и Болгарию. Обыграв, кстати, только их и Китай.
Если кто-то просит не воспринимать провал серьезно, то это из-за отсутствия важных лидеров – Гончаровой, Кошелевой и Королевой, плюс много игр пропустили Воронкова и Парубец. Сейчас из этой пятерки нет только Кошелевой. Состав России теперь ощутимо сильнее.
В конце августа у сборной России чемпионата Европы, а в начале месяца главная задача – отбор на Олимпиаду-2020. Что для этого нужно? Финишировать первыми в группе с Южной Кореей, Канадой и Мексикой, то есть выиграть все три матча. Канада и Мексика не считаются сложными соперниками, с кореянками будет сложнее.
Все шесть матчей в группе разбиты на три дня с 2 по 4 августа и проходят в Калининграде.
Почему Калининград – один из главных волейбольных центров страны
С большим спортом в Калининграде тяжело. Футбольная «Балтика» 20 лет не может выбраться в РПЛ и близка к этому была два-три раза. В волейбол играла команда «Динамо-Янтарь» (несколько лет за нее выступал главный тренер мужской сборной России Туомас Саммелвуо), но потом была расформирована.
В 2018 году основали женский волейбольный клуб «Локомотив», который тут же стал второй по силе командой страны, лишь в финале проиграв московскому «Динамо». «Локомотив» в октябре выступит в Лиге чемпионов.
Почему в Калининграде очень круто проводить такие турниры, легко передать словами участников Кубка Губернатора – товарищеского турнира, который проводился в конце июля. Россия выиграла его у Германии, Бельгии и Польши, но восторги были у всех:
Вадим Панков, главный тренер сборной России: «Играть в Калининграде было очень приятно. Здесь, пожалуй, лучшие болельщики в стране. Они нас очень хорошо поддерживали, и это помогло сборной добиться победы. Отнеслись ко мне очень доброжелательно – подходили на улице, желали успеха. Такое отношение вдохновляет».
Евгения Старцева, капитан сборной России: «Огромная благодарность зрителям за то, что так здорово за нас болели. Я уже не первый раз играю в Калининграде – и в качестве хозяйки за сборную, в роли гостьи – за «Динамо-Казань». И всегда атмосфера в «Янтарном» была потрясающей!».
Феликс Козловски, главный тренер сборной Германии: «Все прошло просто отлично! Хороший зал, замечательные болельщики. Транспорт, питание – все на высшем уровне. И город нам очень понравился, с удовольствием погуляли».
Герт ван де Брук, главный тренер сборной Бельгии: «Очень приятное впечатление у нас осталось от города, от организации турнира. По уровню он ничем не уступал большим международным соревнованиям».
Что было на матче России и Мексики
Все эти хвалебные слова не пустая формальность. Атмосфера на волейбольных матчах шикарная. Дворец спорта «Янтарный» вмещает до 7000 болельщиков, и за сутки до первой игры с Мексикой билетов на продажу через kassir.ru оставалось меньше десятка. Реализовывались они по цене от 200 до 300 рублей.
Билет продавался на один игровой день, по нему можно было посетить два матча. Первыми играли Корея и Канада, на вечер же был запланирован матч России и Мексики.
Россиянки были однозначными фаворитами и готовились к игре более свежими. Мексиканки прилетели с двумя пересадками в Санкт-Петербург, где планировали заселиться на один день, чтобы затем вылететь в Калининград. В Санкт-Петербурге они узнали, что никакой брони в отеле сделано не было, а свободных мест нет.
Перед ареной – несколько лотков с атрибутикой, пара развлекушек, музыка и приятная атмосфера.
Наши приехали на автобусе «Локомотива».
Зал был заполнен процентов на 80, что, учитывая вечер пятницы, вполне хороший результат. Приходят люди разных возрастов, семьи с маленькими детьми, все они слаженно болеют и отлично отдыхают. Маскоты развлекают, просмотр комфортный, а Россия побеждает.
Россия выиграла 3-0, но каждый из сетов был разным.
Мексиканки выиграли первый розыгрыш мяча, они чуть переломили игру в середине первого сета. В его конце команды трижды подряд пуляли мяч в сетку на подаче. Наши все равно выглядели ощутимо лучше. 13 очков Мексики – обычный результат для аутсайдера.
В начале второго сета Мексика уперлась, она проигрывала 4:8, но из девяти следующих розыгрышей взяла лишь очко. Атака мексиканок стала слабее, россиянкам даже не с чего было ошибаться. В итоге полный разгром – 25:8.
Настрой Мексики на третий сет ощущался в первом же броске – их мощный удар в сетку, после чего мяч резко отскочил в мексиканскую волейболистку, едва ее не травмировав. Мексика повела 5:4, удерживала ничью очень долго (18:18), уперлась в конце. Причина? Россия выпустила второй состав, именно резерв в этом сете выглядел на равных с Мексикой. «Беспокоит ситуация, что между игроками первой и второй шестерки все-таки есть серьезная разница в игре», – подтвердил наши мысли Панков.
Наши праздновали победу дважды. Сначала выиграли 25-е очко, но видеоповтор показал касание нашей волейболистки при полете мяча в аут. Игра продолжилась, и Мексика дотянула даже до тай-брейка, но там наши уже не ошибались – 26:24.
Гончарова выиграла 12 очков для сборной, девять у Парубец, семь у Воронковой, которую приветствовали особенно тепло (лидер калининградского «Локомотива»). Всего же очки для нашей команды завоевали 11 волейболисток. Старт случился таким, каким и должен был быть: 3-0. Того же ждут и от следующей игры с Канадой 3 августа.
Ожидается, что решающий матч за выход на Олимпиаду будет 4 августа против Южной Кореи, которая в первом туре выиграла 3-1 у Канады и едва ли будет иметь какие-то проблемы с Мексикой.
Праздник волейбола в Калининграде продолжается. Но еще круче тут будет через месяц, когда футбольная сборная России примет Казахстан в квалификации к Евро-2020. Городу нужно еще больше таких масштабных событий. Отдача от людей будет всегда.