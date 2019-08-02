Не удивляйтесь, но это текст о том, что волейбол в Калининграде – кайф. Там Россия бьется за Олимпиаду

Женская волейбольная сборная России, Олимпиада-2020 – что вообще нужно знать об этом

Если мужская сборная России по волейболу чаще всего борется за медали больших турниров, то у женской команды результаты всегда были скромнее. Наши добывали два серебра Олимпиад (2000, 2004), чемпионат мира выигрывали последний раз в прошлом десятилетии, зато не оставались без медалей на волейбольных Евро.

В 2019-м поводов для радости не было вообще: россиянки выиграли всего три матча из 15 в Лиге наций и в итоговой таблице из 16 команд финишировали третьими снизу , опередив лишь Южную Корею и Болгарию. Обыграв, кстати, только их и Китай.