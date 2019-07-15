К победе в Лиге наций Россию привел финн. Он помешан на психологии, говорит на русском и не любит шипящие буквы

Особенной эту победу делает присутствие финского тренера Туомаса Саммелвуо, для которого Россия уже давно перестала быть чужой страной.

Он играл здесь за калининградское «Динамо-Янтарь», а также новосибирский «Локомотив»;

Когда стал тренером, то параллельно с работой в сборной Финляндии тренировал кемеровский «Кузбасс»;

Более того, с «Кузбассом» он стал чемпионом России, сумев спихнуть с трона мощный казанский «Зенит», который до этого из десяти последних чемпионатов выиграл девять.

Победа с «Кузбассом» стала сенсацией, а к тому времени Саммелвуо уже возглавил сборную России (снова совмещение). 43-летний финн не боится экспериментировать, активно подключает молодых игроков и огромное значение уделяет настрою, отношениям, микроклимату в команде .

«Учиться каждый день, работать на сто процентов и помогать другим становиться лучше. Если полностью отдаваться работе и помогать своим товарищам по команде, это неизбежно приведет к чему-то хорошему. Плюс я убежден, что важнейшее значение имеет командный дух», – вот что важно для тренера.