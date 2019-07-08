Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой
Бразилия обыграла Перу в финале Кубка Америки (3:1) и взяла этот трофей впервые за 12 лет. Главным героем встречи стал левый полузащитник бразильцев Эвертон. В конце первого тайма он принял передачу Габи Жезуса с правого фланга и удвоил преимущество бразильцев.
За несколько минут до финального свистка Эвертон убежал от защитников Перу, в штрафной свалился после толчка Замбрано и заработал пенальти – так бразильцы забили третий.
Эвертон – лучший бомбардир турнира (3 мяча – столько же и у перуанца Герреро). Важное достижение, учитывая, что с момента его дебюта за сборную прошло меньше года, и это его первый большой турнир в составе Бразилии.
Откуда он взялся
Эвертон – один из трех игроков сборной, представляющих чемпионат Бразилии (есть еще Кассио и Фагнер из «Коринтианса»). На данный момент он выступает за «Гремио», и у Тите были все основания вызвать его на турнир. В 12 матчах за команду в 2019 году он забил 6 голов и отдал одну голевую передачу.
Главный тренер «Гремио» Ренато Гаушо чисто использует Эвертона в качестве центрального нападающего. У Тите же есть свое видение, как правильно размещать его. «У Эвертона есть техника и хорошее чувство партнеров – два качества, необходимые для классного флангового игрока. Эвертон умеет думать, за счет этого он знает, как правильно отдать пас и как открыться в нужный момент», – говорит Тите.
Слова Тите подкрепляют статистические факты из игры Эвертона на этом Кубке Америки. Он – лидер сборной Бразилии по числу пасов, которые потенциально могли бы завершиться голевой атакой (в среднем – 3,5 за матч), и лидер команды по забеганиям в штарфную (5,2 кросса за встречу на Копе).
Кстати, Эвертон в целом согласен с тем определением, которое ему дает Тите. Но и у него есть мнение относительно своего стиля игры: «Я – типичный игрок центра, который умеет смещаться на фланг. Это качество очень ценят в Европе. Уверен, у меня получится там заиграть».
Что еще нужно знать об Эвертоне
Буквально несколько фактов:
• Эвертон дебютировал в бразильской Серии А в 17 лет. В прошлом сезоне в 24 матчах он забил 10 голов и сделал 3 ассиста – пока что лучшая его статистика.
• Эвертон никогда не скрывал, что мечтает играть за «МЮ». В ноябре журналисты Goal выбивали из него информацию по его будущей команде. На это Эвертон отвечал спокойно: «Я еще ничего не знаю. Буду ждать, когда меня заметит «Манчестер Юнайтед». Эту команду действительно можно назвать мечтой».
• В контракте Эвертона с «Гремио» прописана сумма отступных в 80 миллионов евро. В клубе понимают, что игрок упрется, если руководство не отпустит его в хороший клуб после конкретного предложения. Поэтому руководство «Гремио» согласно отпустить его за 40 миллионов.
• По данным известного инсайдера Ивана Карпова, в мае агенты, представляющие Эвертона, предложили игрока «Зениту». Питерцев не устроили ни игра Эвертона, ни его личка (зарплата в 2 миллиона евро), и они отказались. Сейчас финансовая планка поднимется.
• Еще один инсайд, связанный с Россией и Эвертоном: в 2017-м игрок мог уехать в «Спартак». Но тогда клуб выбрал Педро Рошу, а Эвертон остался в Бразилии. Об этом говорил известный агент Марко Трабукки: «Двух футболистов «Гремио», которых просил Каррера, купить оказалось невозможно: Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится».
• Сильная сторона Эвертона – обводки. Он стал лидером чемпионата Бразилии в прошлом сезоне по проценту, показывающему удачный дриблинг – примерно 71% на игру.
А это ролик, показывающий дриблинг Эвертона в разных матчах чемпионата Бразилии. Очень эффектно.
• Сейчас Эвертоном интересуются сразу несколько классных европейских команд: «Манчестер Сити», «Наполи», «Милан» и «ПСВ».
• У Эвертона очень теплые отношения с его агентом Гилмаром Велозо. Велозо часто дает ему советы относительно каких-либо решений. К примеру, в январе Велозо летал в Манчестер на переговоры с «Сити». Но трансфер так и не состоялся: Велозо посчитал, что у «Сити» сейчас слишком много атакующих игроков, чтобы Эвертон смог спокойно закрепиться в команде. Агент посоветовал игроку повременить с переходом и подумать еще над возможными вариантами.