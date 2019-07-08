Никто не знал Эвертона до Кубка Америки. Теперь это новый герой

Кстати, Эвертон в целом согласен с тем определением, которое ему дает Тите. Но и у него есть мнение относительно своего стиля игры: «Я – типичный игрок центра, который умеет смещаться на фланг. Это качество очень ценят в Европе. Уверен, у меня получится там заиграть».

Что еще нужно знать об Эвертоне

Буквально несколько фактов:

• Эвертон дебютировал в бразильской Серии А в 17 лет. В прошлом сезоне в 24 матчах он забил 10 голов и сделал 3 ассиста – пока что лучшая его статистика.

• Эвертон никогда не скрывал, что мечтает играть за «МЮ». В ноябре журналисты Goal выбивали из него информацию по его будущей команде. На это Эвертон отвечал спокойно: «Я еще ничего не знаю. Буду ждать, когда меня заметит «Манчестер Юнайтед». Эту команду действительно можно назвать мечтой».

• В контракте Эвертона с «Гремио» прописана сумма отступных в 80 миллионов евро. В клубе понимают, что игрок упрется, если руководство не отпустит его в хороший клуб после конкретного предложения. Поэтому руководство «Гремио» согласно отпустить его за 40 миллионов.

• По данным известного инсайдера Ивана Карпова, в мае агенты, представляющие Эвертона, предложили игрока «Зениту». Питерцев не устроили ни игра Эвертона, ни его личка (зарплата в 2 миллиона евро), и они отказались. Сейчас финансовая планка поднимется.

• Еще один инсайд, связанный с Россией и Эвертоном: в 2017-м игрок мог уехать в «Спартак». Но тогда клуб выбрал Педро Рошу, а Эвертон остался в Бразилии. Об этом говорил известный агент Марко Трабукки: «Двух футболистов «Гремио», которых просил Каррера, купить оказалось невозможно: Луан был слишком дорогим, против Эвертона выступил Сергей Родионов. Сказал, он ему не нравится».