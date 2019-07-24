Медали для Олимпиады-2020 изготовят из 79 тонн переработанной техники. Уже есть их дизайн
Ровно за год (день в день) до начала летней Олимпиады в Токио организаторы показали, как будут выглядеть медали для призеров.
Золотые, серебряные и бронзовые медали будут изготовлены из переработанной техники – телефонов, планшетов и ноутбуков. Японцы сдавали их на утилизацию в течение двух лет, всего скопилось почти 79 тонн техники, включая более шести миллионов телефонов. Удалось извлечь 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы.
Автор дизайна – японец Дзюнити Каваниси, по замыслу которого на задней стороне медалей будет изображение древнегреческая богиня Ника на фоне стадиона «Панатинаикос», а на передней – символ Олимпиады (кольца) и эмблема игр.
Диаметр медали одинаков – 85 мм. Вес золотой награды будет составлять примерно 556 г, серебряной – 550 г, а бронзовой – 450 г.
Летние Олимпийские игры-2020 пройдут в следующем году с 24 июля по 9 августа. В программу игр будут включены новые виды спорта: карате, серфинг, бейсбол, скалолазание и скейтбординг.