Медали для Олимпиады-2020 изготовят из 79 тонн переработанной техники. Уже есть их дизайн

Ровно за год (день в день) до начала летней Олимпиады в Токио организаторы показали, как будут выглядеть медали для призеров.

Золотые, серебряные и бронзовые медали будут изготовлены из переработанной техники – телефонов, планшетов и ноутбуков. Японцы сдавали их на утилизацию в течение двух лет, всего скопилось почти 79 тонн техники, включая более шести миллионов телефонов. Удалось извлечь 32 кг золота, 3500 кг серебра и 2200 кг бронзы.