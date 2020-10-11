Игрок пошел на угловой и вернулся без зуба. Судья даже не дал карточку

Ливанец Джоан Омари только в январе перешел из «Виссел Кобе» в «Токио». Но из-за коронавирусной паузы, травм и просто пропусков по тренерскому решению к осени не провел и десяти матчей.

Игра с «Гамбой» 10 октября была десятой для Омари в «Токио» во всех турнирах (в том числе и в товарищеских встречах). Юбилейный матч запомнился для него неприятным эпизодом.

Во время углового Омари наткнулся на локоть соперника и улетел на газон. Сначала арбитр не отреагировал на крики Омари. Только потом, когда Омари начал показывать на газон, подбежал к нему.

Оказалось, в единоборстве соперник локтем выбил зуб Омари. Еще один повредился от удара настолько, что начал сильно шататься.

Видео момента: