Япония
Футбол
Виссел Кобе
Токио
Поделиться:
Комментарии:
0
#Япония #Футбол #Виссел Кобе #Токио

Игрок пошел на угловой и вернулся без зуба. Судья даже не дал карточку

11 октября, 19:12

инстаграм Джоана Омари

Ливанец Джоан Омари только в январе перешел из «Виссел Кобе» в «Токио». Но из-за коронавирусной паузы, травм и просто пропусков по тренерскому решению к осени не провел и десяти матчей.

Игра с «Гамбой» 10 октября была десятой для Омари в «Токио» во всех турнирах (в том числе и в товарищеских встречах). Юбилейный матч запомнился для него неприятным эпизодом.

Во время углового Омари наткнулся на локоть соперника и улетел на газон. Сначала арбитр не отреагировал на крики Омари. Только потом, когда Омари начал показывать на газон, подбежал к нему.

Оказалось, в единоборстве соперник локтем выбил зуб Омари. Еще один повредился от удара настолько, что начал сильно шататься.

Видео момента:

Арбитр отреагировал сдержанно – поднял Омари, попросил его удалиться за пределы поля для получения помощи от медиков и продолжил игру, не показав никому карточку.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Тексты про травмы:
У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней
Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые
Все теги
#Япония
#Футбол
#Виссел Кобе
#Токио