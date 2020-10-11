Игрок пошел на угловой и вернулся без зуба. Судья даже не дал карточку
Ливанец Джоан Омари только в январе перешел из «Виссел Кобе» в «Токио». Но из-за коронавирусной паузы, травм и просто пропусков по тренерскому решению к осени не провел и десяти матчей.
Игра с «Гамбой» 10 октября была десятой для Омари в «Токио» во всех турнирах (в том числе и в товарищеских встречах). Юбилейный матч запомнился для него неприятным эпизодом.
Во время углового Омари наткнулся на локоть соперника и улетел на газон. Сначала арбитр не отреагировал на крики Омари. Только потом, когда Омари начал показывать на газон, подбежал к нему.
Оказалось, в единоборстве соперник локтем выбил зуб Омари. Еще один повредился от удара настолько, что начал сильно шататься.
Видео момента:
Арбитр отреагировал сдержанно – поднял Омари, попросил его удалиться за пределы поля для получения помощи от медиков и продолжил игру, не показав никому карточку.