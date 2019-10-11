Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»

Статистика Эмануэля Мамманы в этом сезоне РПЛ: 2 матча, 32 минуты на поле и 1 тяжелая травма. После игры с «Уралом» (первая в старте в этом сезоне Премьер-лиги) врачи «Зенита» диагностировали у него частичный разрыв передней крестообразной связки.

«В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев», – говорится в заявлении «Зенита».