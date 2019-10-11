Эмануэль Маммана
РПЛ
Футбол
Сергей Семак
Малком
Зенит
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#Эмануэль Маммана #Футбол #РПЛ #Зенит #Малком #Сергей Семак

Еще одна тяжелая травма Мамманы. И снова «кресты»

11 октября 2019, 19:06

Статистика Эмануэля Мамманы в этом сезоне РПЛ: 2 матча, 32 минуты на поле и 1 тяжелая травма. После игры с «Уралом» (первая в старте в этом сезоне Премьер-лиги) врачи «Зенита» диагностировали у него частичный разрыв передней крестообразной связки.

«В ближайшее время Маммана отправится в одну из ведущих европейских клиник, где пройдет углубленное обследование. В случае если ему потребуется операция, игрок может пропустить до 8 месяцев», – говорится в заявлении «Зенита».

ZUMAPRESS/Global Look Press

Это седьмое повреждение Мамманы за всю его карьеру (к 23 годам). Так выглядит больничная карта Мамманы:

  • Сезон-2016/17 – ушиб. Пропустил 18 дней.
  • Сезон-2016/17 – еще один ушиб. Пропустил 46 дней.
  • Сезон-2016/17 – и снова ушиб. Пропустил 18 дней.
  • Сезон-2018/19 – разрыв крестообразной связки. Пропустил 162 дня.
  • Сезон-2018/19 – травма ноги. Пропустил 18 дней.
  • Сезон-2019/20 – разрыв передней крестообразной связки. Пропустит предположительно 8 месяцев.

Летом Маммана перешел в «Зенит» из «Лиона» за 16 миллионов евро. Он сразу влился в основу, правда реальным лидером стать не смог. Весной-2018 Маммана впервые порвал крестообразную связку, спустя год – та же травма на том же колене.

ZUMAPRESS/Global Look Press

Почему это плохо для «Зенита»? Во-первых, потому что снова надолго выпал один из сильнейших защитников. Во-вторых, по некоторых данным, «Зенит» платит Маммане 2,5 миллиона евро в год. В-третьих, это второй случай буквально за несколько дней, когда футболист «Зенита» остается без футбола. Ранее стало известно, что Малком вне игры примерно до весны.

Еще в прошлом сезоне Семак рассказал о проблеме Мамманы: «Он – важный игрок. У него была серьезная травма, потом еще одна уже после того, как он вернулся. Она не дает ему сейчас чувствовать себя максимально уверенно. Хотелось бы, чтобы Маммана долгие годы был в «Зените», потому что это прекрасный игрок. Единственное, что ему сейчас мешает – травма и конкуренты, которые сейчас играют хорошо».

Все фото: ZUMAPRESS/Global Look Press
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