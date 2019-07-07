Мозгов долго мучился с травмой, но все-таки потерял контракт :(
«Орландо» отчислил Тимофея Мозгова, который не провел в этом сезоне ни одного матча из-за травмы колена. Прошлым летом Мозгов пришел туда в результате трехстороннего обмена. Он получит 16,7 миллионов долларов за досрочный разрыв – эту сумму «Орландо» может разбить на три года.
Так что за травма
В ситуации Мозгова выделить конкретный матч или момент нельзя. Сам он называет это «застарелой историей».
Мозгова давно беспокоят боли в колене, из-за этого он оперировал его еще в Кливленде. В прошлом сезоне были рецидив, несколько курсов лечения, еще одна операция. Его максимум в этот период – иногда участвовал в двухсторонке на тренировках «Орландо». Сам Мозгов в своем блоге писал, что летом индивидуально занимался с реабилитологом в Лос-Анджелесе, приехал в клуб на предсезонную подготовку, но через несколько дней после этого обратился к травматологу.
«Особого эффекта от курса адаптивных действий и уколов не последовало, поэтому врачи проделали ультразвуковую процедуру и ввели в колено кортизон. Теперь, после восстановления, предстоит понять прогресс моего состояния – насколько помогло это вмешательство. А дальше – набирать форму, возвращаться в общую группу и на площадку», – говорил Мозгов в июле.
Не получилось.
Андрей Кириленко предсказывал такой финиш еще осенью: «Ситуация, в которую попал Мозгов, не самая радужная для него, потому что на его позиции есть два сильных игрока: опытный и сильный центровой Никола Вучевич, являющийся лидером сборной Черногории, и перспективный Мо Бамба, выбранный на последнем драфте под шестым номером. Лично я особой перспективы для Мозгова в «Орландо» не вижу».
Мозгов три года был последним русским в НБА
Мозгов просто остался без клуба. А ведь ему только 32.
В НБА не будет русских игроков впервые с 2001-го, когда Андрей Кириленко перешел в «Юту» (сюда не относится Никита Моргунов в «Портленде»-2000: там он сыграл только в предсезонке и ни разу не вышел на официальный матч). Мозгов оставался единственным россиянином с лета 2016-го. Тогда Сергей Карасев закончил с «Бруклином» также после долгого лечения и вернулся в Россию, а Александр Каун отмучился с «Кливлендом», но сразу закончил карьеру.