Мозгов долго мучился с травмой, но все-таки потерял контракт :(

Андрей Кириленко предсказывал такой финиш еще осенью: «Ситуация, в которую попал Мозгов, не самая радужная для него, потому что на его позиции есть два сильных игрока: опытный и сильный центровой Никола Вучевич, являющийся лидером сборной Черногории, и перспективный Мо Бамба, выбранный на последнем драфте под шестым номером. Лично я особой перспективы для Мозгова в «Орландо» не вижу».

Мозгов три года был последним русским в НБА

Мозгов просто остался без клуба. А ведь ему только 32.

В НБА не будет русских игроков впервые с 2001-го, когда Андрей Кириленко перешел в «Юту» (сюда не относится Никита Моргунов в «Портленде»-2000: там он сыграл только в предсезонке и ни разу не вышел на официальный матч). Мозгов оставался единственным россиянином с лета 2016-го. Тогда Сергей Карасев закончил с «Бруклином» также после долгого лечения и вернулся в Россию, а Александр Каун отмучился с «Кливлендом», но сразу закончил карьеру.