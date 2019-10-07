Джикия получил красную, когда поднимал лежащего Скопинцева. Оказалось, что тот травмировался

В этом эпизоде сфолил защитник «Спартака» Георгий Джикия. За несколько секунд Джикия получил два предупреждения. Сначала его наказали за сам фол, потом судья отметил эмоциональную реакцию. Джикия подбежал к лежащему Скопинцеву и попытался поднять его за футболку. Скопинцев остался лежать на газоне и держался за плечо.

Джикия претендует на премию «Джентельмен года». Все претенденты: братья Миранчуки, Жирков, Головин, Джикия, Сулейманов, Фернандес, Чалов, Ионов, Шунин, Рыжиков. Голосовать можно здесь, но перед этим обязательно почитайте твиттер. Бессмысленный фол в конце матча убил всю репутацию Джикии – теперь его уничтожают в соцсетях.

Оправдывает только комментатор Дмитрий Шнякин.