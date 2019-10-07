Джикия получил красную, когда поднимал лежащего Скопинцева. Оказалось, что тот травмировался
У «Краснодара» большие проблемы с травмами. Дмитрий Скопинцев – очередной игрок, которого потеряла команда. Травму Скопинцев получил на 93-й минуте матча со «Спартаком».
В этом эпизоде сфолил защитник «Спартака» Георгий Джикия. За несколько секунд Джикия получил два предупреждения. Сначала его наказали за сам фол, потом судья отметил эмоциональную реакцию. Джикия подбежал к лежащему Скопинцеву и попытался поднять его за футболку. Скопинцев остался лежать на газоне и держался за плечо.
Джикия претендует на премию «Джентельмен года». Все претенденты: братья Миранчуки, Жирков, Головин, Джикия, Сулейманов, Фернандес, Чалов, Ионов, Шунин, Рыжиков. Голосовать можно здесь, но перед этим обязательно почитайте твиттер. Бессмысленный фол в конце матча убил всю репутацию Джикии – теперь его уничтожают в соцсетях.
Оправдывает только комментатор Дмитрий Шнякин.
В июле Джикию выбрали капитаном «Спартака». Пока с этой ролью он справлялся хотя бы в глазах болельщиков. Например, брал ответственность за провальные результаты: «Всегда первый виноват в поражении, потому что я центральный защитник, капитан. Буду нести ответственность за всех и, прежде всего, за себя». Болельщики признавали его лучшим игроком прошлого сезона. Теперь отношение к нему явно пересмотрят.