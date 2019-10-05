Солнце, закрутившийся мяч, неожиданный удар – как оправдать вратаря, который пропустил от боковой линии
«Уфа» проиграла «Ахмату» (0:1). Это был первый матч главного тренера Игоря Шалимова в «Ахмате». Для «Уфы» – обычная игра, где не должно было возникнуть никаких проблем. Перед этим «Уфа» не пропускала в трех матчах (нулевая ничья с «Динамо», минимальные победы над «Спартаком» и «Чайкой»). От «Ахмата» пустили раз, но сразу проиграли. И какой это был гол!
В твиттере «Уфы» выложили максимально нейтральный комментарий, где выразили полное непонимание ситуации. Анхель действительно крутил мяч в сторону штрафной, но была ли это подача? Зачем Беленов пошел вперед? Как ему помешало ослепляющее солнце? Можно задать еще тысячу вопросов и придумать тонну оправданий для голкипера, но такие голы – редкость.
Со стороны «Ахмата» мнение однозначное – это был именно удар. «Увидел, что вратарь вышел из ворот и решил сознательно пробить. Ветер тоже чуть помог. Гол посвящаю беременной жене», – рассказал автор гола Анхель. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев тоже сказал определяющие вещи: «Уфе» мешал ветер, этим голом дали сопернику фору.
Странно, что такой мяч пропустил именно Беленов. В этом сезоне у него было шесть сухих матчей из десяти проведенных. Всего Беленов пропустил только пять голов – это меньше, чем у его сменщика Чернова за два проигранных матча «Уралу» и «Краснодару» (оба – по 2:3). В сентябре Беленова признали лучшим игроком клуба.
В таблице «Уфа» пока шестая, но по итогам тура может упасть на границу десятки.