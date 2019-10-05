Солнце, закрутившийся мяч, неожиданный удар – как оправдать вратаря, который пропустил от боковой линии

Со стороны «Ахмата» мнение однозначное – это был именно удар. « Увидел, что вратарь вышел из ворот и решил сознательно пробить . Ветер тоже чуть помог. Гол посвящаю беременной жене», – рассказал автор гола Анхель. Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев тоже сказал определяющие вещи: «Уфе» мешал ветер, этим голом дали сопернику фору.

Странно, что такой мяч пропустил именно Беленов. В этом сезоне у него было шесть сухих матчей из десяти проведенных. Всего Беленов пропустил только пять голов – это меньше, чем у его сменщика Чернова за два проигранных матча «Уралу» и «Краснодару» (оба – по 2:3). В сентябре Беленова признали лучшим игроком клуба.

В таблице «Уфа» пока шестая, но по итогам тура может упасть на границу десятки.