Смолов негодовал после отмененного гола: «Зениту» можно отдать первое место, календарь тоже под них»

Федор Смолов высказался предельно откровенно.

«Худшее, что может произойти с нападающим: красивый мяч забит, но отменен судьями. Что произошло?» – вопрос Романа Трушечкина.

«Ты иди играй в мини-футбол, Олег», – отреагировал Смолов на реплику Шатова, который находился за кадром.

«Да ничего нельзя сказать, – продолжил Федор. – Я Рифату Жемалетдинову сказал, что не засчитают, как только судья пошел смотреть. Это читалось. Еще бы против «Зенита» нам засчитали гол. В принципе, можно второе место разыгрывать, думаю, им отдавать первое и играть за второе. Календарь под них, мы играем то в 11 утра, то в 10 вечера. Игру они не переносят на один день. Не знаю, что я могу сказать. Неприятно, когда не засчитывают гол твоей команде. А так «Зенит» играет достойно, такой подбор исполнителей. Есть второй тайм, сейчас послушаем, что скажет тренер».

В конце матча уже при счете 1:0 «Зенит» забил «Локомотиву», но гол не засчитали из-за игры рукой Сутормина.