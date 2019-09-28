Отмененный гол Смолова – серьезный фол или незначительное касание?

Главный матч выходных – «Локомотив» принимает «Зенит». Ближе к концу первого тайма «Локомотив» забил гол – Смолов опередил Лунева и Ракицкого после навеса Жоау Мариу.

Этот момент всколыхнул скучный первый тайм, в котором было всего лишь четыре удара на двоих по воротам (а в створ вообще всего один – со стороны «Локо»).

Гол был отменен после просмотра VAR. Судейская бригада нашла касание Мариу в противоборстве с Дриусси, после чего аргентинец рухнул на газон.

Главный судья Вилков находился рядом с эпизодом, но фола не увидел.