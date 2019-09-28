Отмененный гол Смолова – серьезный фол или незначительное касание?
Главный матч выходных – «Локомотив» принимает «Зенит». Ближе к концу первого тайма «Локомотив» забил гол – Смолов опередил Лунева и Ракицкого после навеса Жоау Мариу.
Этот момент всколыхнул скучный первый тайм, в котором было всего лишь четыре удара на двоих по воротам (а в створ вообще всего один – со стороны «Локо»).
Гол был отменен после просмотра VAR. Судейская бригада нашла касание Мариу в противоборстве с Дриусси, после чего аргентинец рухнул на газон.
Главный судья Вилков находился рядом с эпизодом, но фола не увидел.
С просмотра спереди ничего не видимо – Мариу спокойно пробегает мимо, Дриусси падает.
Повтор сзади представляет более полную картину, тут все понятно: колено Мариу встречается со стопой Дриусси и сбивает с шага аргентинца. Тот падает. Формально – фол.
Дриусси теряет равновесие и рушится на газон.
Вилкову рекомендовали посмотреть VAR, чем он и воспользовался.
В динамике видно еще лучше.
Известный судья Игорь Федотов в интервью «Матч Премьер» согласился с решением VAR: «Правильно, что судья поступил как VAR – здесь фол «Локо» по неосторожности, игрок попадает коленом в голеностоп. Правильно что не начали игру и посмотрели повтор».
Почему Вилков не зафиксировал фол, находясь рядом? «Не всегда хорошо быть рядом, иногда лучше находиться метрах в 10-15 от эпизода, – считает Федотов. – Он смотрел не со спины, поэтому не увидел нарушения правил».
Гол отменен, первый тайм закончился вничью 0:0. После перерыва счет открыл Крыховяк, а Юрий Семин решил потроллить судейскую бригаду, показывая характерный жест видеопросмотра. Но поляк забил чисто, и «Локомотив» повел в счете.