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#РПЛ #Футбол #Спартак #Зенит #Краснодар #ЦСКА #Локомотив #Ростов

Важные мелочи 12-го тура РПЛ. «Оренбург» продолжил голевую серию, Байрамян достиг лучшей результативности

07 октября 2019, 15:45
Михаил Морозов
Александр Плеханов

«Уфа» – «Ахмат» – 0:1

● Первая гостевая победа «Ахмата» в сезоне РПЛ. Это только второй гол команды в гостях. У «Ахмата» было пять гостевых поражений и одна ничья.

● Анхель забивал хотя бы один гол в каждом сезоне своей профессиональной карьеры. В «Ахмате» он играет четвертый год. 

●  «Уфа» не может забить больше одного гола уже семь игр подряд во всех турнирах. Последний раз два гола от «Уфы» были 18 августа (победа над «Ростовом» 2:0).

РПЛ

«Оренбург» – «Динамо» – 2:0

● Шесть матчей подряд во всех турнирах «Оренбург» забивал два мяча. 

● Максимилиан Филипп впервые в сезоне остался на скамейке на всю игру. 

●  За три последних матча в РПЛ «Динамо» пропустило восемь голов. Это на два больше, чем за девять предыдущих встреч. 

«Рубин» – «Тамбов» – 2:1

● «Рубин» прервал серию из шести матчей без побед во всех турнирах.

●  Три из четырех гостевых поражений «Тамбов» получил с одинаковым счетом 1:2. 

●  18-летний Зурико Давиташвили забил первый гол за «Рубин». 

РПЛ

«Сочи» – «Крылья Советов» – 0:2

● Зиньковский впервые в РПЛ отдал два голевых паса в одном матче. Три из четырех его ассистов в этом сезоне приводили к голам Соболева.

●  Соболев во второй раз в сезоне не забил пенальти. Божович сказал, что дальше все равно будет бить он. 

●  Если Полоз выходит на замену, «Сочи» проигрывает и не забивает. Сработало в трех играх РПЛ и Кубка России («Крылья», «Шинник», «Зенит»). 

«Урал» – «Зенит» – 1:3

●  Погребняк впервые в этом сезоне РПЛ вышел в старте.

●  Мамману в последний раз выпускали с первых минут в РПЛ еще 19 мая. Тут вышел, но заменился уже на 14-й (травма). 

●  «Урал» никогда не выигрывал у «Зенита». Из 13 последних матчей между этими командами «Зенит» победил в 12-ти. 

РПЛ

«Локомотив» – «Арсенал» – 2:1

●  У Эдера и Смолова теперь одинаковое количество голов в сезоне (по 3). Только Смолов сыграл на пять матчей больше. 

● Первый матч в сезоне за «Локо» сыграл 20-летний Станислав Магкеев. Он дебютировал еще в сезоне-2018/19, но тогда вышел всего за минуту. Здесь дали целый тайм.

●  С 18 апреля 2018 года Семин не выпускал Коломейцева в старте «Локомотива» на матч РПЛ. Теперь это случилось. 

ЦСКА – «Ростов» – 1:3

●  В этом сезоне «Ростов» еще не проигрывал командам из Москвы.

●  У Байрамяна уже получается самый результативный сезон в карьере (четыре гола, две передачи).

● ЦСКА не пропускал дома три мяча с 13 апреля. Тогда проиграли «Оренбургу» (2:3).

«Краснодар»

«Краснодар» – «Спартак» – 2:1

●  Маркус Берг забивает в РПЛ только московским командам. Два гола в ворота ЦСКА, теперь «Спартаку».

●  В семи из восьми сезонов в «Краснодаре» у Сергея Петрова был хотя бы один мяч. 

●  Оба матча Кайо в РПЛ связаны с судьями. В игре с ЦСКА на нем сфолил Ахметов (могло быть удаление). Здесь удалили самого Кайо.  

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
Что еще было в этом туре РПЛ
Баклов сыграл против ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Результат – 7 пропущенных голов и 2 голевые ошибки
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Солнце, закрутившийся мяч, неожиданный удар – как оправдать вратаря, который пропустил от боковой линии
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