Важные мелочи 12-го тура РПЛ. «Оренбург» продолжил голевую серию, Байрамян достиг лучшей результативности

«Уфа» – «Ахмат» – 0:1

● Первая гостевая победа «Ахмата» в сезоне РПЛ. Это только второй гол команды в гостях. У «Ахмата» было пять гостевых поражений и одна ничья.

● Анхель забивал хотя бы один гол в каждом сезоне своей профессиональной карьеры. В «Ахмате» он играет четвертый год.

● «Уфа» не может забить больше одного гола уже семь игр подряд во всех турнирах. Последний раз два гола от «Уфы» были 18 августа (победа над «Ростовом» 2:0).