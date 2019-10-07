Важные мелочи 12-го тура РПЛ. «Оренбург» продолжил голевую серию, Байрамян достиг лучшей результативности
«Уфа» – «Ахмат» – 0:1
● Первая гостевая победа «Ахмата» в сезоне РПЛ. Это только второй гол команды в гостях. У «Ахмата» было пять гостевых поражений и одна ничья.
● Анхель забивал хотя бы один гол в каждом сезоне своей профессиональной карьеры. В «Ахмате» он играет четвертый год.
● «Уфа» не может забить больше одного гола уже семь игр подряд во всех турнирах. Последний раз два гола от «Уфы» были 18 августа (победа над «Ростовом» 2:0).
«Оренбург» – «Динамо» – 2:0
● Шесть матчей подряд во всех турнирах «Оренбург» забивал два мяча.
● Максимилиан Филипп впервые в сезоне остался на скамейке на всю игру.
● За три последних матча в РПЛ «Динамо» пропустило восемь голов. Это на два больше, чем за девять предыдущих встреч.
«Рубин» – «Тамбов» – 2:1
● «Рубин» прервал серию из шести матчей без побед во всех турнирах.
● Три из четырех гостевых поражений «Тамбов» получил с одинаковым счетом 1:2.
● 18-летний Зурико Давиташвили забил первый гол за «Рубин».
«Сочи» – «Крылья Советов» – 0:2
● Зиньковский впервые в РПЛ отдал два голевых паса в одном матче. Три из четырех его ассистов в этом сезоне приводили к голам Соболева.
● Соболев во второй раз в сезоне не забил пенальти. Божович сказал, что дальше все равно будет бить он.
● Если Полоз выходит на замену, «Сочи» проигрывает и не забивает. Сработало в трех играх РПЛ и Кубка России («Крылья», «Шинник», «Зенит»).
«Урал» – «Зенит» – 1:3
● Погребняк впервые в этом сезоне РПЛ вышел в старте.
● Мамману в последний раз выпускали с первых минут в РПЛ еще 19 мая. Тут вышел, но заменился уже на 14-й (травма).
● «Урал» никогда не выигрывал у «Зенита». Из 13 последних матчей между этими командами «Зенит» победил в 12-ти.
«Локомотив» – «Арсенал» – 2:1
● У Эдера и Смолова теперь одинаковое количество голов в сезоне (по 3). Только Смолов сыграл на пять матчей больше.
● Первый матч в сезоне за «Локо» сыграл 20-летний Станислав Магкеев. Он дебютировал еще в сезоне-2018/19, но тогда вышел всего за минуту. Здесь дали целый тайм.
● С 18 апреля 2018 года Семин не выпускал Коломейцева в старте «Локомотива» на матч РПЛ. Теперь это случилось.
ЦСКА – «Ростов» – 1:3
● В этом сезоне «Ростов» еще не проигрывал командам из Москвы.
● У Байрамяна уже получается самый результативный сезон в карьере (четыре гола, две передачи).
● ЦСКА не пропускал дома три мяча с 13 апреля. Тогда проиграли «Оренбургу» (2:3).
«Краснодар» – «Спартак» – 2:1
● Маркус Берг забивает в РПЛ только московским командам. Два гола в ворота ЦСКА, теперь «Спартаку».
● В семи из восьми сезонов в «Краснодаре» у Сергея Петрова был хотя бы один мяч.
● Оба матча Кайо в РПЛ связаны с судьями. В игре с ЦСКА на нем сфолил Ахметов (могло быть удаление). Здесь удалили самого Кайо.