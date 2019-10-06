Баклов сыграл против ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Результат – 7 пропущенных голов и 2 голевые ошибки
В этом сезоне Олег Баклов провел три матча в РПЛ – с ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом». Первая встреча завершилась победой над «Спартаком» (2:1), вторая – поражением от ЦСКА (0:3), третья – поражением от «Зенита» (1:3).
В каждом матче Баклов ошибался.
Что было в матче со «Спартаком»
Если сказать, что в пропущенном голе виноват Баклов, то можно ошибиться. После подачи углового Жиго перепрыгнул защитника (он виноват больше) и пробил в противоход Баклову. Вратарь даже не прыгнул (смотреть с 00:45).
Что было в матче с ЦСКА
Первые два гола – ошибка обороны. Третий – Баклова. Гоклипер неудачно вышел на Бийола и почему-то не вытянул руки, когда Бийол перебрасывал мяч через него (смотреть с 04:17).
Что было в матче с «Зенитом»
Такая же ситуация: первые два пропущенных мяча – общая вина. В эпизоде с третьим голом «Зенита» Баклов неудачно среагировал мяч на подачу с фланга. В результате мяч долетел до Азмуна, и он утроил преимущество «Зенита».
Почему ситуация странная
Во-первых, потому что Баклов сыграл только в трех матчах – все с топами.
Во-вторых, между «Спартаком» и ЦСКА была игра с «Арсеналом». Там ворота «Урала» защищал Ярослав Годзюр.
В-третьих, не было никакой информации о том, почему Годзюр пропускает матч с «Зенитом». Его он провел на скамейке запасных.