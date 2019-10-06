Баклов сыграл против ЦСКА, «Спартака» и «Зенита». Результат – 7 пропущенных голов и 2 голевые ошибки

В этом сезоне Олег Баклов провел три матча в РПЛ – с ЦСКА, «Спартаком» и «Зенитом». Первая встреча завершилась победой над «Спартаком» (2:1), вторая – поражением от ЦСКА (0:3), третья – поражением от «Зенита» (1:3).

В каждом матче Баклов ошибался.

Что было в матче со «Спартаком»

Если сказать, что в пропущенном голе виноват Баклов, то можно ошибиться. После подачи углового Жиго перепрыгнул защитника (он виноват больше) и пробил в противоход Баклову. Вратарь даже не прыгнул (смотреть с 00:45).