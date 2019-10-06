Двухметровый Соболев ни разу за сезон не забил головой. Его скилл – голы с навесов, но только ногами
Александр Соболев продолжает удивлять. В этом сезоне форвард «Крыльев Советов» забил уже десять голов и отдал три голевые передачи. Прямо сейчас он возглавляет таблицу бомбардиров РПЛ. У Шомуродова из «Ростова» есть в запасе матч против ЦСКА, но сейчас он отстает от Соболева на один гол.
Главный бомбардир этого сезона РПЛ забивает по-разному, хотя общие тенденции есть. Например, девять из десяти голов Соболев забил правой ногой. Два мяча Соболев отправил с пенальти, хотя в матчах с «Краснодаром» и «Сочи» одиннадцатиметровые не реализовал. Основная суть в том, что головой он не замыкает даже навесы.
Мы посмотрели каждый гол Соболева из этого сезона РПЛ. Вот краткое описание всех мячей:
- ЦСКА. Принял мяч в штрафной после навеса с фланга, поставил корпус, развернулся и мощно пробил с правой ноги.
- ЦСКА. Реализовал пенальти, пробив в правый от себя угол ворот.
- «Арсенал». Красиво замкнул навес с фланга ударом через себя.
- «Локомотив». Опять навес с правого фланга, Соболев оторвался от защитника и пробил в девятку. Ногой.
- «Урал». Оценил ситуацию, когда убегал один на один с вратарем еще с центра поля. Пробил дальним ударом в девятку над вышедшим голкипером.
- «Спартак». За Соболева все сделали партнеры. Он в падении замкнул прострел из вратарской.
- «Краснодар». Пробил ногой в касание после навеса с фланга.
- «Тамбов». Исполнил пенальти ударом на силу.
- «Сочи». Забил после стандарта, едва коснувшись мяча уже во вратарской.
- «Сочи». Реализовал выход два в два после скоростного прохода Зиньковского. Пробил ногой в левой от вратаря угол.
Типичные голы Соболева выглядят вот так. Это уже стало его фишкой: