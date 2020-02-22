Виссел Кобе

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Японский «Виссел Кобе» запретил фанатам петь на стадионе. Это мера против распространения коронавируса
#Виссел Кобе
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Игрок пошел на угловой и вернулся без зуба. Судья даже не дал карточку
#Япония
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