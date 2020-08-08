- Алан Дзагоев
- РПЛ
- Футбол
- ЦСКА
- Химки
У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней
2 часа назад
В первом матче сезона ЦСКА приехал в гости к «Химкам». Начало для ЦСКА хорошее: Кучаев вывел команду вперед.
Конец первого тайма – Кучаев откликается на передачу из глубины, делает пас на Дзагоева. Тот убирает защитника и бьет в дальний от Лантратова угол – 2:0. И это его первый гол за ЦСКА впервые с 2018 года.
Начало второго тайма – Дзагоев получил мяч и даже не вступил в единоборство. После абсолютно безобидного эпизода он держится за заднюю поверхность бедра и просит замену. Спустя полминуты Дзагоева убрали с поля.
Transfermarkt говорит, что это его 19-е повреждение по карьере. Статистика по последним:
- Третье повреждение за календарный год. Из-за двух предыдущих он пропустил 89 дней.
- От последнего он залечился всего месяца назад. В период с 6 июня по 6 июля он восстанавливался после травмы бедра.
- Это седьмая травма бедра за всю его карьеру. Из-за этого повреждения он уже пропустил 208 дней.
- За все время из-за травм он пропустил 826 дней: то есть 2,3 года.
Комментарии (0)
Часто используемые:
Эмоции:
Популярные
Новые
Первые