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#Алан Дзагоев #РПЛ #Футбол #Химки #ЦСКА

У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней

2 часа назад

В первом матче сезона ЦСКА приехал в гости к «Химкам». Начало для ЦСКА хорошее: Кучаев вывел команду вперед.

Конец первого тайма – Кучаев откликается на передачу из глубины, делает пас на Дзагоева. Тот убирает защитника и бьет в дальний от Лантратова угол – 2:0. И это его первый гол за ЦСКА впервые с 2018 года.

Начало второго тайма – Дзагоев получил мяч и даже не вступил в единоборство. После абсолютно безобидного эпизода он держится за заднюю поверхность бедра и просит замену. Спустя полминуты Дзагоева убрали с поля.

телеканал «МАТЧ Премьер»

Transfermarkt говорит, что это его 19-е повреждение по карьере. Статистика по последним:

  • Третье повреждение за календарный год. Из-за двух предыдущих он пропустил 89 дней.
  • От последнего он залечился всего месяца назад. В период с 6 июня по 6 июля он восстанавливался после травмы бедра.
  • Это седьмая травма бедра за всю его карьеру. Из-за этого повреждения он уже пропустил 208 дней.
  • За все время из-за травм он пропустил 826 дней: то есть 2,3 года.
НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
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