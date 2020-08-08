У Дзагоева – седьмая травма бедра. Суммарно из-за всех травм он пропустил уже 826 дней

В первом матче сезона ЦСКА приехал в гости к «Химкам». Начало для ЦСКА хорошее: Кучаев вывел команду вперед.

Конец первого тайма – Кучаев откликается на передачу из глубины, делает пас на Дзагоева. Тот убирает защитника и бьет в дальний от Лантратова угол – 2:0. И это его первый гол за ЦСКА впервые с 2018 года.