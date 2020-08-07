Депай залечил травму и устроил шоу против «Юве»: закинул паненку и привез в свои

Пандемия коронавируса затормозила весь футбол и перенесла Евро на год вперед. Депай сосредоточился на восстановлении, закидывал мотивирующие посты в инстаграм и читал рэп во славу Вирджила ван Дейка. А еще – писал музыку, но при этом дважды в день работал с коленом.

В конце мая он полностью восстановился от травмы и готовился тренироваться в общей группе. «Я боролся и через 200 дней смог провести первый матч», – гордился Депай. Этим матчем был финал Кубка лиги Франции, где «Лион» проиграл «ПСЖ» в серии пенальти. Депай отыграл 80 минут.

Близилась ответная игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Он провел больше матчей, чем мы, многие аспекты выглядят совершенно иначе. Зато пауза позволит мне сыграть в ЛЧ», – рассуждал Депай.

И сыграл. А до феерии Роналду был главным на поле.

Сначала дерзко паненкой забил пенальти в начале игры. В шестом подряд матче ЛЧ.