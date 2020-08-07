Депай залечил травму и устроил шоу против «Юве»: закинул паненку и привез в свои
15 декабря – жуткий день для фанатов «Лиона» и кошмар для двух его игроков. Мемфис Депай и Жефф Рен-Аделаид в одном и том же матче с «Ренном» порвали крестообразные связки. Рен-Аделаид – перспективный парень, перешедший за большие деньги, Депай же – абсолютный лидер с 9+3 по «гол плюс пас» за 13 матчей.
На тот момент для Депая – конец сезона и большой-большой вопрос по поездке на Евро-2020.
Пандемия коронавируса затормозила весь футбол и перенесла Евро на год вперед. Депай сосредоточился на восстановлении, закидывал мотивирующие посты в инстаграм и читал рэп во славу Вирджила ван Дейка. А еще – писал музыку, но при этом дважды в день работал с коленом.
В конце мая он полностью восстановился от травмы и готовился тренироваться в общей группе. «Я боролся и через 200 дней смог провести первый матч», – гордился Депай. Этим матчем был финал Кубка лиги Франции, где «Лион» проиграл «ПСЖ» в серии пенальти. Депай отыграл 80 минут.
Близилась ответная игра с «Ювентусом» в Лиге чемпионов. «Он провел больше матчей, чем мы, многие аспекты выглядят совершенно иначе. Зато пауза позволит мне сыграть в ЛЧ», – рассуждал Депай.
И сыграл. А до феерии Роналду был главным на поле.
Сначала дерзко паненкой забил пенальти в начале игры. В шестом подряд матче ЛЧ.
Затем мяч попал в его руку, и судья поставил пенальти уже в ворота «Лиона».
«Несколько дней не разговаривал, но после операции активно приступил к реабилитации. Решил не смотреть футбол, слишком было тяжело. Трудно, когда не можешь заниматься любимым делом. Я здорово играл, впереди было много классных матчей, я впервые стал капитаном.
Но я справился».
И помог «Лиону» выйти в четвертьфинал.
Лев!