Все голы «Ман Сити» – это ошибки разных защитников «Реала»
Первый матч у «Реала» «Манчестер Сити» выиграл 2:1. «Реал» вел 1:0, но всего за пять минут в конце пропустил дважды.
Первый гол – Рамос не дотягивается до мяча, который посылает в ворота Жезус.
Второй гол – Карвахаль откровенно въезжает в ногу Стерлингу. Привоз пенальти на таком уровне и в такой момент выглядит удивительно.
«Ман Сити» повел в домашнем матче с «Реалом» после кошмарной ошибки Варана – тот в своей штрафной подарил мяч Жезусу, а Стерлинг замкнул прострел.
Эх, Рафа.
В матче чуть было не ошибся и Милитао, который заменяет дисквалифицированного Рамоса, но «Ман Сити» не забил.
Интригу заново зажег гол Бензема – первый тайм в Манчестере закончен со счетом 1:1.
UPD. Варан привез и второй гол в ворота «Реала» – сначала промахнулся по мячу головой, а потом и отправил Жезуса один на один, так «Ман Сити» повел 2:1. Четыре гола «Сити» – четыре жуткие ошибки защитников «Реала», которые вдвоем подловили Стерлинг и Жезус.
Защитникам РПЛ после обидных привозов нужно показывать этот матч в качестве медицинского утешения. А вообще матч лишний раз показал, насколько Реал не тот без Серджио Рэмоса