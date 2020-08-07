Все голы «Ман Сити» – это ошибки разных защитников «Реала»

В матче чуть было не ошибся и Милитао, который заменяет дисквалифицированного Рамоса, но «Ман Сити» не забил.

Интригу заново зажег гол Бензема – первый тайм в Манчестере закончен со счетом 1:1.

UPD. Варан привез и второй гол в ворота «Реала» – сначала промахнулся по мячу головой, а потом и отправил Жезуса один на один, так «Ман Сити» повел 2:1. Четыре гола «Сити» – четыре жуткие ошибки защитников «Реала», которые вдвоем подловили Стерлинг и Жезус.