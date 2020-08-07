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Серхио Рамос
Рафаэль Варан
Дани Карвахаль
Манчестер Сити
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#Реал #Футбол #Лига чемпионов #Манчестер Сити #Серхио Рамос #Дани Карвахаль #Рафаэль Варан

Все голы «Ман Сити» – это ошибки разных защитников «Реала»

07 августа, 22:42

Keystone Press Agency / Global Look Press

Первый матч у «Реала» «Манчестер Сити» выиграл 2:1. «Реал» вел 1:0, но всего за пять минут в конце пропустил дважды.

Первый гол – Рамос не дотягивается до мяча, который посылает в ворота Жезус.

Второй гол – Карвахаль откровенно въезжает в ногу Стерлингу. Привоз пенальти на таком уровне и в такой момент выглядит удивительно.

«Ман Сити» повел в домашнем матче с «Реалом» после кошмарной ошибки Варана – тот в своей штрафной подарил мяч Жезусу, а Стерлинг замкнул прострел.

Эх, Рафа.

В матче чуть было не ошибся и Милитао, который заменяет дисквалифицированного Рамоса, но «Ман Сити» не забил.

Интригу заново зажег гол Бензема – первый тайм в Манчестере закончен со счетом 1:1.

UPD. Варан привез и второй гол в ворота «Реала» – сначала промахнулся по мячу головой, а потом и отправил Жезуса один на один, так «Ман Сити» повел 2:1. Четыре гола «Сити» – четыре жуткие ошибки защитников «Реала», которые вдвоем подловили Стерлинг и Жезус.

НЕ ПРОПУСТИ ГОЛ
А что в другом матче?
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Комментарии (1)
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Юрий Алеманов
07 августа, 23:48

Защитникам РПЛ после обидных привозов нужно показывать этот матч в качестве медицинского утешения. А вообще матч лишний раз показал, насколько Реал не тот без Серджио Рэмоса

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#Дани Карвахаль
#Рафаэль Варан