Черный день Аспиликуэты: привез пенальти, получил травму и ушел на скамейку

В финале Кубка Англии, в котором играют «Челси» и «Арсенал», после первого тайма – 1:1. Старт матча – за «Челси». После пропущенного гола сразу же активизировался «Арсенал».

Через 22 минуты после гола «Челси» «Арсенал» сравнял счет. Обамеянг реализовал с пенальти, поставленный за фол Сесара Аспиликуэты на нем же (тот еще и желтую получил).