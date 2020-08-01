Сесар Аспиликуэта
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#Сесар Аспиликуэта #Футбол #Арсенал #Челси #Кубок Англии

Черный день Аспиликуэты: привез пенальти, получил травму и ушел на скамейку

01 августа, 20:36

imago-images.de/Global Look Press

В финале Кубка Англии, в котором играют «Челси» и «Арсенал», после первого тайма – 1:1. Старт матча – за «Челси». После пропущенного гола сразу же активизировался «Арсенал».

Через 22 минуты после гола «Челси» «Арсенал» сравнял счет. Обамеянг реализовал с пенальти, поставленный за фол Сесара Аспиликуэты на нем же (тот еще и желтую получил).

Прошло 10 минут – Аспиликуэта получает травму и покидает поле. Капитанская повязка ушла Жоржиньо.

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