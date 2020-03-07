Эльм пять лет боролся с травмами и болезнями, а потом все-таки завершил карьеру

Только в январе мы радовались за Эльма, когда он получил должность в тренерском штабе «Кальмара». Тогда Эльма позиционировали играющим тренером – планировалось сокращение количества матчей, но без полного завершения карьеры. Теперь Эльм закончил играть официально, хотя ему всего 31 год. Ниже – пугающее объяснение от самого игрока:

«С момента приезда домой в 2015 году я пытался вернуть себе какое-то качество и физику. В действительности я не чувствовал, что мог полностью реализовать себя в любое время. Я пять лет собирал все части вместе, но безуспешно. После всего произошедшего в прошлом году, психологических и физических испытаний, я почувствовал, что не смог справиться еще год. Умом и телом я не справился ни с одним годом здесь».

Эльм объясняет, что из-за малого количества тренировок не мог набрать нужную физическую форму. Если тренироваться больше, то давали о себе знать старые проблемы с желудком. Эльм рассказывает, что в будущем не видит себя даже тренером (хотя имеет должность). Сейчас он сосредоточится на работе со своим телом. Если у команды все будет совсем плохо, Эльм готов помочь. Реальных шансов на это почти нет.