Эльм пять лет боролся с травмами и болезнями, а потом все-таки завершил карьеру
Только в январе мы радовались за Эльма, когда он получил должность в тренерском штабе «Кальмара». Тогда Эльма позиционировали играющим тренером – планировалось сокращение количества матчей, но без полного завершения карьеры. Теперь Эльм закончил играть официально, хотя ему всего 31 год. Ниже – пугающее объяснение от самого игрока:
«С момента приезда домой в 2015 году я пытался вернуть себе какое-то качество и физику. В действительности я не чувствовал, что мог полностью реализовать себя в любое время. Я пять лет собирал все части вместе, но безуспешно. После всего произошедшего в прошлом году, психологических и физических испытаний, я почувствовал, что не смог справиться еще год. Умом и телом я не справился ни с одним годом здесь».
Эльм объясняет, что из-за малого количества тренировок не мог набрать нужную физическую форму. Если тренироваться больше, то давали о себе знать старые проблемы с желудком. Эльм рассказывает, что в будущем не видит себя даже тренером (хотя имеет должность). Сейчас он сосредоточится на работе со своим телом. Если у команды все будет совсем плохо, Эльм готов помочь. Реальных шансов на это почти нет.
Российские фанаты помнят Эльма по выступлениям за ЦСКА. Московский клуб уже пожелал Эльму удачи через репост записи Понтуса Вернблума. Этот пост – лучшее прощание: «Спасибо за возможность пару лет наблюдать из первого ряда за твоей удивительной карьерой. Лучший футболист, с которым я когда-либо играл, и просто замечательный человек».