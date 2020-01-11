Не забыли Эльма? Пять лет лечил желудок, станет играющим тренером
Летом 2012 года ЦСКА купил у АЗ шведского полузащитника Расмуса Эльма. Тогда за него заплатили 6 миллионов евро. В январе 2015-го Эльм бесплатно ушел из ЦСКА в шведский «Кальмар» – туда, где начиналась его профессиональная карьера. ЦСКА ничего не заработал, но сильно переживал за здоровье Эльма. Обратно в Швецию его отпустили совсем не по спортивным причинам.
«Чемпионат» публиковал выдержки из интервью Эльма шведским СМИ. Проблемы со здоровьем начались еще в 14 лет – тогда у Эльма и его брата Давида обнаружили непереносимость глютена. Всю дальнейшую карьеру Эльма сопровождали пропуски матчей из-за болей в желудке и кишечнике. Он лечился, временно восстанавливал силы, но потом возвращался к привычному месту на трибунах.
В 2014 году Эльм окончательно вылетел из основы ЦСКА, когда пережил серьезное обострение. Евгений Гинер рассказывал, что в мире наберется только десяток футболистов с подобными проблемами. Когда Эльм увеличивал тренировочные нагрузки, у него шла кровь. Позже Гинер говорил, что игра в футбол может сделать Эльма инвалидом. Он прогнозировал, что Эльм перейдет на роль тренера или селекционера. Все оказалось не так просто.
Эльм так и не вернул уровень
- За пять сезонов в «Кальмаре» Эльм отбегал 72 матча. В первом он чаще выходил на замену, дальше был основным игроком, но играл не всегда. В феврале 2019-го Эльм давал интервью «СЭ». Там он рассказал, что решил проблемы с желудком и чувствует себя хорошо. «Сообщения в вашей прессе о том, что я могу умереть, были несколько преувеличены», – сказал Эльм. Новые cлова не подтверждают решение проблемы.
- Теперь Расмус Эльм переходит в «Кальмаре» на новую роль. «Пять лет я боролся с проблемами, но ни разу не выложился на сто процентов в качестве игрока. Стараюсь быть вовлеченным во все процессы и тренируюсь, сколько позволяет тело. Моя задача в другое время – помогать клубному руководству во всех вопросах», – эти слова Эльма опубликовал Аftonbladet со ссылкой на материал от портала Barometern.
- Спортивный менеджер «Кальмара» Йорген Петерссон подтвердил, что с Эльмом подписали обычный трудовой договор. Так Эльма сохранили в «Кальмаре», но его задачи теперь поменяются. Одной из функций Эльма станет помощь в развитии молодых игроков. На официальном сайте «Кальмара» он по-прежнему значится в составе команды. Там же играет и его брат Виктор Эльм.