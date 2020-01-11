Не забыли Эльма? Пять лет лечил желудок, станет играющим тренером

Летом 2012 года ЦСКА купил у АЗ шведского полузащитника Расмуса Эльма. Тогда за него заплатили 6 миллионов евро. В январе 2015-го Эльм бесплатно ушел из ЦСКА в шведский «Кальмар» – туда, где начиналась его профессиональная карьера. ЦСКА ничего не заработал, но сильно переживал за здоровье Эльма. Обратно в Швецию его отпустили совсем не по спортивным причинам.

«Чемпионат» публиковал выдержки из интервью Эльма шведским СМИ. Проблемы со здоровьем начались еще в 14 лет – тогда у Эльма и его брата Давида обнаружили непереносимость глютена. Всю дальнейшую карьеру Эльма сопровождали пропуски матчей из-за болей в желудке и кишечнике. Он лечился, временно восстанавливал силы, но потом возвращался к привычному месту на трибунах.

В 2014 году Эльм окончательно вылетел из основы ЦСКА, когда пережил серьезное обострение. Евгений Гинер рассказывал, что в мире наберется только десяток футболистов с подобными проблемами. Когда Эльм увеличивал тренировочные нагрузки, у него шла кровь. Позже Гинер говорил, что игра в футбол может сделать Эльма инвалидом. Он прогнозировал, что Эльм перейдет на роль тренера или селекционера. Все оказалось не так просто.