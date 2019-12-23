Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов

В российской прессе сообщают, что ЦСКА подписал форварда белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Илью Шкурина. Вкратце, что за команда, и что за игрок:

• «Энергетик-БГУ» – минский клуб, который был основан в 1996 году. Лучшее достижение – 12-е место (трижды) в высшей лиге Белоруссии. На этом месте он финишировал и в сезоне-2019 в четырех очках от зоны вылета.

• Клуб очень весело играл в сезоне, за 30 туров его разница мячей – 52:66. Лишь два матча закончил 0:0, в основном – «верховые» результаты, встречались и счета вроде 1:6, 2:6, 6:1.

• Илья Шкурин – 20-летний нападающий, воспитанник витебского футбола. Три года назад был на просмотре в киевском «Динамо» (туда он ездил, забив 11 мячей в 15 матчах белорусского турнира дублеров), забил гол за «Витебск», а с 2019-го – игрок «Энергетика», где с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. И еще оформил семь голевых передач.

• Из 19 мячей – один покер, один хет-трик, три дубля, еще в шести матчах Шкурин забил по голу.