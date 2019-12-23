Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов
В российской прессе сообщают, что ЦСКА подписал форварда белорусского клуба «Энергетик-БГУ» Илью Шкурина. Вкратце, что за команда, и что за игрок:
• «Энергетик-БГУ» – минский клуб, который был основан в 1996 году. Лучшее достижение – 12-е место (трижды) в высшей лиге Белоруссии. На этом месте он финишировал и в сезоне-2019 в четырех очках от зоны вылета.
• Клуб очень весело играл в сезоне, за 30 туров его разница мячей – 52:66. Лишь два матча закончил 0:0, в основном – «верховые» результаты, встречались и счета вроде 1:6, 2:6, 6:1.
• Илья Шкурин – 20-летний нападающий, воспитанник витебского футбола. Три года назад был на просмотре в киевском «Динамо» (туда он ездил, забив 11 мячей в 15 матчах белорусского турнира дублеров), забил гол за «Витебск», а с 2019-го – игрок «Энергетика», где с 19 мячами стал лучшим бомбардиром чемпионата. И еще оформил семь голевых передач.
• Из 19 мячей – один покер, один хет-трик, три дубля, еще в шести матчах Шкурин забил по голу.
Чем еще он известен:
Заплатил прошлому клубу, чтобы уйти
Прошлой зимой молодой полузащитник «Витебска» Кирилл Печенин заинтересовал несколько сильных белорусских клубов, но остался в клубе. Агент игрока Валерий Исаев так объяснил историю: «Между отцом Кирилла и руководством клуба была устная договоренность, что «Витебск» не будет чинить препятствий по переходу игрока, если у того будет серьезное предложение от хорошего клуба. Только по этой причине Печенин подписал контракт на условиях ниже среднего».
Предложения были, но «Витебск» в итоге не продал игрока. Другой клиент Исаева – Шкурин – ушел из клуба проще, он заплатил компенсацию в $40 тысяч – столько было указано в качестве суммы отступных по контракту. Исаев подтвердил, что Шкурин поступил так, чтобы не попасть в положение Печенина: «Последние события, связанные с попытками перехода из «Витебска» другого футболиста, настораживают. Не хотелось попадать в такую же ситуацию».
У него очень непростой характер
Валерий Шаворов работал в «Витебске» еще с 13-летним Шкуриным. «Уже тогда Илья был своеобразным парнем, но настоящим фанатом футбола, – вспоминал Шаворов. – Лет в 16-17 начались определенные проблемы – ему не нравились скоростно-силовые тренировки, мог их пропустить. Илья объяснял свое поведение тем, что, по его мнению, ему не нужны такие занятия».
Шаворов сказал, что Шкурин на время забросил футбол, но потом вернулся: «Парень он ведь забивной, техничный, с мячом хорошо работает. Только что человеческие качества… Не знаю, какой он сейчас, не общаемся. Это его право – помнить своего тренера или нет».
Сергей Вехтев тренировал Шкурина в дубле «Витебска»: «Парень со своим видением и пониманием жизни. Не плыл по течению, а выражал свое мнение, был всегда уверен в себе. Когда он начал работать с дублем, сразу было заметно, что Бог одарил его неплохим видением футбола, он реально выделялся на фоне сверстников. И такое положение вещей, возможно, как-то взбаламутило футболиста. А если бы Илья прикладывал больше усилий на тренировках, то свой талант раскрыл бы еще раньше».
Есть и другие мнения. Например, тренер «Энергетика» Владимир Белявский проблем не видит: «Воспитанный, интеллигентный, со своим мнением, точкой зрения, видением футбола и жизни. Может, кому-то что-то не нравится, но нельзя же навязывать свое мнение».
Что говорит Исаев: «У него характер такой же, как и на поле, свой взгляд на происходящее вокруг, свои интересы в жизни, которые не очень-то отличаются от его ровесников. Пустые патриотичные призывы и девизы им точно сегодня не заходят».
В сборную не зовут – с этим тренером был конфликт в молодежке
История такая: в июне 2019 года Михаил Мархель тренировал молодежную сборную Белоруссии. Тогда перед игрой с Гибралтаром Шкурина наигрывали на основной состав, но на матч не поставили. Футболист сказал, что тогда вообще играть не будет, и уехал.
Летом Мархель возглавил главную белорусскую сборную. Осенью он не вызвал Шкурина, хотя тот много забивал в чемпионате. «Шкурин пускай в молодежной сборной доказывает то, что он достоин играть в национальной команде», – объяснил свой выбор Мархель.
Агент Исаев в фейсбуке раскритиковал это решение: «Успешен ли был Мархель как клубный тренер? Успешен ли был Мархель как тренер юношеских сборных? Вырастил ли или подготовил Мархель футболистов уровня национальной сборной? Дуть губы умеют многие. Искать компромиссы, договариваться и при этом быть авторитетом для всех игроков команды – только лучшие».
Уверен в себе, решает эпизоды, но нужно улучшать игру головой
«Трибуна» опубликовала интервью Сергея Яромко (главный тренер молодежной сборной Белоруссии) и Людаса Румбутиса (тренировал эту команда раньше). Каким они видят футболиста Шкурина:
- Очень хорошо открывается;
- Умение исполнить момент – главное качество, спокоен при реализации;
- У него есть лидерские качества – может завести партнеров;
- Очень уверен в себе, иногда – излишне: чаще теряет мяч при обводках.
- В игре головой нужно прибавлять.
Исаев пока не комментирует информацию о переходе игрока в ЦСКА: «Ничего не могу сказать. Ищите концы в России».