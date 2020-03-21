Энергетик-БГУ

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Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
#Чемпионат Белоруссии
Молодой белорус для ЦСКА: ругался с тренером сборной, сам выкупил контракт за $40 тысяч, назабивал голов
#Илья Шкурин
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