Истории из чемпионата Белоруссии: владелец чемпиона любит другой клуб в городе, игроки рекламируют сахар, тренер сам рассказал о договорняке
В чемпионате Белоруссии пока продолжают играть в футбол даже в разгар эпидемии коронавируса в Европе. Матчи чемпионата показывает канал «Матч Футбол 1» в России. Тут – несколько актуальных историй о клубном футболе главной белорусской лиги.
«Динамо-Брест» прервал 13-летнюю серию чемпионств БАТЭ, а его боссу нравится другой клуб из города
БАТЭ – 15-кратный чемпион Белоруссии, 13 из этих титулов были добыты подряд с сезона-2006 по сезон-2018. В прошлом году лигу выиграл «Динамо-Брест», опередив БАТЭ на пять очков.
Летом 2016 года клуб перешел под контроль компании, зарегистрированной ОАЭ, управлять им стал уроженец брестской области Александр Зайцев. Это тот клуб, где президентом был объявлен Диего Марадона. Зайцев рассказывал, что в детстве болел за брестское «Динамо».
Несколько лет назад фарм-клубом «Динамо» был брестский «Рух», в прошлом году он вышел в высшую лигу. Зайцев теперь не имеет отношения к «Руху», но ходит на его матчи. «Бывает такое в жизни: живешь с одной, а любишь другую», – рассказывал Зайцев о симпатии к «Руху», хотя сделал «Динамо-Брест» чемпионом в Белоруссии.
«Рух» дебютировал в высшей лиге с победы над минским «Динамо». Зайцев был на игре вместо матча «Динамо-Бреста».
«Динамо-Брест» после исторического чемпионства сразу сменил тренера
23 победы в 30 матчах, больше всех забили (70 голов), стали чемпионами, но главный тренер Марцел Личка на своем посту не удержался. Контракт с тренером продлевать не стали, сам он сказал, что не понимает, почему так вышло.
«Я сказал ему: я не понимаю в вашем бизнесе, вы не понимаете футбол, – позже высказался об отношениях с Зайцевым Личка. – Президент клуба, дает деньги, но – если он хочет меня уволить, то пусть увольняет за мои ошибки, за те, что я допустил в спортивном плане. Я не вмешиваюсь в вопросы бизнеса и не жду, что будут вмешиваться в спортивную часть».
Ранее Личка заявил в интервью чешскому радио, что президент всегда хочет приказывать, но он не понимает футбол. Позже тренер настаивал на том, что его слова неверно истолковали. «Динамо-Брест» возглавил Сергей Ковальчук, который долго играл за эту команду, а с 2008 года находился в тренерском штабе. Чемпион начал с натужной домашней ничьи 1:1 со «Смолевичами».
У «Ислочи» интересный тренер – начал карьеру в 25 лет, дружит с Глебом, сам рассказал о договорном матче
Виталий Жуковский не закрепился в БАТЭ и оставил карьеру футболиста – некоторое время работал продавцом, а затем решил потренировать. Команда «Ислочь» из Минской области была основана в 2007 году, через три года ее возглавил Жуковский, и вместе они прошли пусть от чемпионата области до высшей лиги за шесть лет. Сезон-2019 – рекордное в истории клуб пятое место.
Несколько фактов о Жуковском:
Жуковский дружит с Александром Глебом, он пригласил его поиграть за «Ислочь». Глеб провел вторую часть сезона-2019 в команде и завершил карьеру.
В 2016-м белорусская милиция выявила договорной матч «Ислочи» против «Динамо-Бреста» (2:4). Жуковский рассказал на пресс-конференции, кто этим занимался – помощник и еще несколько игроков. Их всех дисквалифицировали пожизненно.
В середине прошлого сезона из-за проблем с желудком Жуковский провел несколько дней в реанимации, находясь рядом с умирающими людьми. Эмоционально было страшно тяжело – пришлось вызвать психиатра. «Ислочь» играла несколько матчей без главного тренера.
До «Ислочи» работал на строительном рынке – зарабатывал там немало, но грянул кризис, пошли долги. Несколько лет позже пришлось их возвращать.
Суперверховая команда – «Энергетик-БГУ», с ней весело всегда
Клуб финишировал 12-м с безумной разницей 52:66. Лишь два матча завершились 0:0, в основном – результаты с большим количеством голов вроде 1:6, 2:6, 6:1. Всего же «Энергетик-БГУ» провел 39 матчей под руководством тренера Владимира Белявского. Какая разница мячей при нем? 74:74!
Именно там лучшим бомбардиром чемпионата Белоруссии стал Илья Шкурин, которого купил ЦСКА. И именно с этой командой первый тур сезона-2020 проводил БАТЭ. Многократный чемпион проиграл 1:3, причем мог уступить еще крупнее.
«Городея» рекламирует клуб на упаковках сахара
В поселке Городея живут менее четырех тысяч человек, а команда оттуда – седьмая по силе в стране, если учитывать результат прошлого сезона. Поселок известен сахарным комбинатом, так что связь футбола и продукта вполне объяснима. Хотя и смотрится оригинально.
В клубе назвали упаковки в клубных цветах с изображениями футболистов (Воловика, Лебедева и Пушнякова) футбольным сахаром, тираж составит 105 тысяч экземпляров и скоро будет готов к покупке в торговых сетях страны.
В Минске спорили из-за газона на стадионе-рекордсмене
За период 2015-2019 годов на стадионе ФК «Минск» прошло 173 матча – на 49 больше, чем, например, на «Борисов-Арене». За этот период – абсолютный рекорд. В последние три года на нем проходило не менее 40 матчей (включая игры еврокубков и сборных).
Поле искусственное и уже не лучшего качества. В кубковом матче между «Ислочью» и «Динамо-Брестом» форвард действующих чемпионов Артем Милевский был жутко недоволен и высказался про газон: не постелить ли новый. Жуковский отреагировал: «Артем, пацан сказал — пацан сделал! Тема, стели!».
Председатель ФК «Минск» Игорь Шлойдо тоже пристыдил футболиста: «Милевский, который об этом заявлял, воспитанник ФК «Минска». Пусть он и поможет нам. Чтобы он понимал, замена покрытия на этом стадионе стоит около 250 тысяч долларов. А, может, даже еще и больше. Так что мы с удовольствием примем любую финансовую помощь, в том числе от Артема».
С 1 мая по 1 декабря в Белоруссии ввели правило играть только на натуральных газонах. Так что перестилать придется в любом случае.