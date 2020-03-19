Футбольный сезон в Белоруссии начинается вовремя и со зрителями на матчах 🤷🏼‍♀️

Почему Белоруссия так делает

Карта распространения коронавируса по миру говорит: в Белоруссии сейчас зафиксирован 51 случай заболевания, 5 заразившихся выздоровели. Президент страны Александр Лукашенко особо не паникует по этому поводу: «Белорусы просто молодцы. За исключением одного случая: не бегайте по аптекам и не скупайте маски, спецодежду или какие-то лекарства». Он даже немного покритиковал Россию за закрытие границ и дал рекомендации по защите от коронавируса:

Больше работать: «Люди на тракторе работают, никто не говорит про вирусы. Там трактор вылечит всех, поле всех лечит». Пить водку и ходить в сауну. Вовремя завтракать, обедать и ужинать

Спокойны и в Федерации футбола Белоруссии. Недавно ее председатель Владимир Базанов дал интервью по теме футбольного чемпионата и коронавируса. Основные пункты:

Никакого специального контроля на входах на стадионы не планируется.

Болельщики тоже могут приходить на стадионы. На некоторые матчи (например, на встречу «Ислочи» и «Немана») вход будет свободным.

Базанов говорил, что на сайте Федерации были размещены рекомендации по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Решения об отмене матчей чемпионата Белоруссии и других мероприятий на территории страны принимает Минздрав. В его заявлении сказано, что разрешение на проведение мероприятий будет только после оценки условий. Видимо, условия местной футбольной лиги полностью соответствуют норме.

Вот еще один ответ Владимира Базанова на вопрос, почему чемпионат Белоруссии стартует в то время, когда остальные встают на паузу:

«У нас немножко обстановка другая, чем в других странах – взять Италию, Францию. У нас обстановка эпидемиологическая нормальная. За вчера и сегодня ни одного случая не выявлено. Люди, которые были под подозрением, уже вылечиваются. Поэтому мы решили, что с завтрашнего дня начинаем наш 30-й чемпионат».

В стране проходят акции от студентов и анонимные призывы объявить общий карантин.