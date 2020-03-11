Коронавирус сломал футбол: чемпионаты на паузах, команды не прилетают на игры еврокубков

Италия – главная страна, которая пострадала от коронавируса. Серия А официально остановлена до середины апреля, а лига просчитывает варианты завершения сезона. Возможен итог, что в чемпионате Италии вообще не будет чемпиона, либо трофей отдадут по текущей замороженной таблице («Ювентус» – победитель).

Итальянские клубы уже не играют у себя в стране, но это только половина всех проблем. 11 марта проявилась новая грань в последствиях от распространения коронавируса. Сначала это были матчи без зрителей, где фанаты находили способы поддержки – даже приходили к арене. К переносам матчей внутри чемпионатов тоже уже привыкли.

Теперь УЕФА просто сносит игры еврокубков. Сразу два матча Лиги Европы («Севилья» – «Рома», «Интер» – «Хетафе») не состоятся в назначенное время из-за ограничений на перелеты между Италией и Испанией. Под угрозой остается проведение игры ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи». Неаполитанский клуб ищет альтернативные пути для прилета в Барселону.