Коронавирус сломал футбол: чемпионаты на паузах, команды не прилетают на игры еврокубков
Италия – главная страна, которая пострадала от коронавируса. Серия А официально остановлена до середины апреля, а лига просчитывает варианты завершения сезона. Возможен итог, что в чемпионате Италии вообще не будет чемпиона, либо трофей отдадут по текущей замороженной таблице («Ювентус» – победитель).
Итальянские клубы уже не играют у себя в стране, но это только половина всех проблем. 11 марта проявилась новая грань в последствиях от распространения коронавируса. Сначала это были матчи без зрителей, где фанаты находили способы поддержки – даже приходили к арене. К переносам матчей внутри чемпионатов тоже уже привыкли.
Теперь УЕФА просто сносит игры еврокубков. Сразу два матча Лиги Европы («Севилья» – «Рома», «Интер» – «Хетафе») не состоятся в назначенное время из-за ограничений на перелеты между Италией и Испанией. Под угрозой остается проведение игры ЛЧ между «Барселоной» и «Наполи». Неаполитанский клуб ищет альтернативные пути для прилета в Барселону.
Коронавирус и футбол. Что еще происходит
- Игрок «Ганновера» Тимо Хюберс заразился коронавирусом. С партнерами по команде он не контактировал, поэтому в клубе пока все спокойны.
- Владелец «Олимпиакоса» тоже подхватил болезнь. С ним контактировали игроки и персонал «Арсенала». Из-за этого сразу перенесли игру АПЛ между «Арсеналом» и «Ман Сити».
- В Москве ввели ограничение по проведению массовых мероприятий, где участвуют более пяти тысяч человек. РФС обратился за разъяснениями – формально фанаты не являются участниками. Разъяснение получили: все-таки максимум пять тысяч зрителей.
- «Зенит» и «Шальке» перенесли товарищескую игру, которую запланировали на конец марта. Новую дату пока никто не знает.
- Товарищеская игра Молдавия – Россия пройдет без зрителей. Дата проведения – 31 марта. В Молдавии запретили массовые мероприятия с большим количеством зрителей.
- Чемпионат Грузии остановлен до 1 апреля. Такую же возможность рассматривают и в испанской Примере.