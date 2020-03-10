Безумный день в футболе. В Европе массово запрещают зрителей на матчах из-за коронавируса
В ночь с 9 на 10 марта в Италии – главном европейском очаге распространения коронавируса – приостановили все спортивные соревнования минимум до 3 апреля.
10 марта стал днем глобальных запретов.
В Испании два ближайших тура Примеры и Сегунды пройдут без зрителей.
Во Франции болельщиков не будут пускать на игры Лиги 1 и Лиги 2 до 15 апреля. Есть информация, что некоторые матчи смогут посетить не более 1000 фанатов.
В Германии без зрителей оставили игру «Боруссия» Дортмунд – «Шальке» и матчи ближайшего тура «Фортуна» – «Падерборн», «Кельн» – «Майнц», «Хоффенхайм» – «Герта», «Вердер» – «Байер». Матч «Фрайбург» – «Вердер» – на следующих выходных. Аналогично и с перенесенным ранее из-за урагана матчем «Боруссии» Менхенгладбах и «Кельна».
В Португалии все матчи ближайшего тура пройдут без зрителей.
В Голландии отменены матчи «Виллем II» – «Херенвен», «ПСВ» – «Эммен» и «РКС» – «Гронинген».
В Румынии на матчи будет допущено не более 1000 фанатов, если клуб-хозяин получит соответствующее разрешение.
Без болельщиков пройдут игры чемпионата Польши.
Следующие два тура двух главных австрийских лиг – без зрителей.
Чемпионат Алжира до конца сезона будет проходить без зрителей.
Товарищеский матч Германия – Италия в Нюрнберге 31 марта пройдет без болельщиков.
Сборная Словакии будет играть матч плей-офф за выход на Евро-2020 против Ирландии без зрителей.
И по еврокубкам. Матчи Лиги Европы «Вольфсбург» – «Шахтер», ЛАСК – «МЮ» пройдут без зрителей. Ранее сообщалось, что игры «Севилья» – «Рома» и «Олимпиакос» – «Вулверхэмптон» также состоятся на пустых стадионах.
В Лиге чемпионов не пустят зрителей на игру «Барселона» – «Наполи». То же решение и по игре «Бавария» – «Челси» 18 марта. Ранее аналогичное решение было принято по матчам «ПСЖ» – «Боруссия» Дортмунд, «Валенсия» – «Аталанта». Ясно, что и «Ювентус» примет «Лион» в матче без зрителей.
Все это решения за один день – 10 марта. Ситуация для европейского футбола становится угрожающей.
UPD. Россию этот день стороной не обошел. Пока только в Москве – запрет на массовые мероприятия численность более 5000 человек. Ровно на месяц до 10 апреля.