Безумный день в футболе. В Европе массово запрещают зрителей на матчах из-за коронавируса

В ночь с 9 на 10 марта в Италии – главном европейском очаге распространения коронавируса – приостановили все спортивные соревнования минимум до 3 апреля.

10 марта стал днем глобальных запретов.

В Испании два ближайших тура Примеры и Сегунды пройдут без зрителей.

Во Франции болельщиков не будут пускать на игры Лиги 1 и Лиги 2 до 15 апреля. Есть информация, что некоторые матчи смогут посетить не более 1000 фанатов.