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#Серия А #Футбол #Ювентус #Интер

Тоска, тишина, 0 зрителей – такая атмосфера была на главном матче сезона Серии А

09 марта, 00:40

Важнейший матч сезона Серии А между «Ювентусом» и «Интером» состоялся без зрителей. Хотя его вообще могли отменить, потому что на старте тура министр спорта Италии потребовал у Федерации футбола приостановить сезон Серии А.

В итоге никто ничего отменять не стал. Матч, как и планировали боссы Серии А, прошел без зрителей (как и все остальные в туре). Не очень яркий футбол (команды долго раскачивались, «Интер» ничего не показал в атаке, «Ювентус» легко раскатал оппонента во втором тайме) разбавлялся абсолютной тишиной. Отсутствие зрителей – вынужденная мера, принятая из-за коронавируса. Из-за него Италия – главная страна-очаг заболевания в Европе. Согласно официальной карте распространения коронавируса, в Италии подтверждены 7375 случаев заражения вирусом.

Еще до матча Роналду, когда шел от автобуса до входа на стадион, бил ладонью по воздуху, изображая приветствие молодых болельщиков.

А это картина за час до начала матча: вокруг стадиона не было практически ни одного человека.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Сотрудникам, работающим на этом матче, специальная бригада медиков измеряла температуру на входе на стадион.

Keystone Press Agency/Global Look Press

Внутри стадиона во время разминки и во время игры было так: пусто и почти безлюдно (только футболисты, тренеры и их ассистенты, журналисты, сотрудники службы безопасности и стюарды).

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

Keystone Press Agency/Global Look Press

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