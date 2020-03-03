Коронавирус в России: первые заболевшие, отдельная больница, проверки в аэропортах, запрет на мероприятия
Кто из россиян болеет? Мужчина в Москве и семейная пара в Японии
1 марта мы писали текст о том, что сотрудник РФС Давид Беров заболел коронавирусом. На тот момент это была неподтвержденная информация. Сейчас официально: это первый зафиксированный случай заражения на территории России.
Мэрия Москвы запустила в телеграме официальный канал, в котором рассказывает о ситуации с распространением коронавируса в городе. Пока что зафиксирован лишь один случай заражения – у того самого сотрудника РФС. На данный момент он находится в клинической больнице и проходит необходимое лечение. Специалисты оценивают его болезнь как легкую форму.
Кроме того, госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых Берова. 13 пассажиров, летевших вместе с ним, помещены под домашний карантин.
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Другая история. 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии. Там находится больше 500 зараженных пассажиров и членов экипажа. Все они заразились коронавирусом из-за условий закрытого помещения на корабле. Разносчиком инфекции стал житель Гонконга.
Среди закрытых на карантин находилась семейная пара из России. 17 февраля женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус в больницу префектуры Канагава. 18 февраля ее муж был госпитализирован в больницу префектуры Аити. Посольство России в Японии говорит: «Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально».
Как сообщает Lenta.ru, посольство позже опровергло, что у женщины подтвердился коронавирус.
Как еще в Москве борются с коронавирусом
На официальном сайте мэр Сергей Собянин объявил о следующих мерах:
1. Во всех аэропортах Москвы будут работать медицинские посты.
2. У всех пассажиров международных рейсов будут измерять температуру. Также выборочно такую процедуру будут проходить и пассажиры метро.
3. Соблюдаются режим изоляции, продолжаются обходы мест массового скопления туристов из Китая.
4. Граждане, контактировавшие с переносчиками вируса, находятся под постоянным медицинским наблюдением.
5. Уже разработаны планы реагирования на различные сценария развития коронавируса.
В настоящее время на сайте mos.ru есть целый раздел, посвященный коронавирусу: там написано о первичных симптомах вируса; рассказано, как обезопасить себя от заражения; объяснено, что же делать, если обнаружили первичные симптомы коронавируса.
В районе Коммунарка в Москве сейчас оборудован больничный комплекс для пациентов с коронавирусом.
Так он выглядит со стороны:
А это видеозапись пациентки о том, как эта больница выглядит изнутри.
По данным новостного телеграм-канала BAZA, в Москве сейчас введен план «А». В случае распространения коронавируса власти города введут план «Б».
Что за план «А» и план «Б»?
План «А» ориентирован на запрет проведения в городе крупных международных мероприятий. Спорта это тоже коснется. Baza сообщает: специальный приказ для служебного пользования подписала заместитель руководителя Департамента спорта Москвы Светлана Бажанова.
Если план «А» не сработает, то план «Б» – это уже запрет на проведение всех культурно-массовых мероприятий в Москве.