Коронавирус в России: первые заболевшие, отдельная больница, проверки в аэропортах, запрет на мероприятия

Кто из россиян болеет? Мужчина в Москве и семейная пара в Японии

1 марта мы писали текст о том, что сотрудник РФС Давид Беров заболел коронавирусом. На тот момент это была неподтвержденная информация. Сейчас официально: это первый зафиксированный случай заражения на территории России.

Мэрия Москвы запустила в телеграме официальный канал, в котором рассказывает о ситуации с распространением коронавируса в городе. Пока что зафиксирован лишь один случай заражения – у того самого сотрудника РФС. На данный момент он находится в клинической больнице и проходит необходимое лечение. Специалисты оценивают его болезнь как легкую форму.

Кроме того, госпитализированы 6 родственников и 5 знакомых Берова. 13 пассажиров, летевших вместе с ним, помещены под домашний карантин.



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Другая история. 5 февраля круизный лайнер Diamond Princess встал на карантин у берегов Японии. Там находится больше 500 зараженных пассажиров и членов экипажа. Все они заразились коронавирусом из-за условий закрытого помещения на корабле. Разносчиком инфекции стал житель Гонконга.

Среди закрытых на карантин находилась семейная пара из России. 17 февраля женщина была госпитализирована с подозрением на коронавирус в больницу префектуры Канагава. 18 февраля ее муж был госпитализирован в больницу префектуры Аити. Посольство России в Японии говорит: «Течение болезни — без симптомов, чувствует себя нормально».



Как сообщает Lenta.ru, посольство позже опровергло, что у женщины подтвердился коронавирус.