Странное вокруг коронавируса в Италии. «Юве» сыграет при зрителях через пять дней после запрета, а «Интеру» накачали адский календарь на финиш сезона

Италию накрыла волна коронавирус. Судя по официальной карте распространения вируса по миру, Италия – самая пораженная вирусом страна в Европе (на данный момент там зафиксированы 1128 случаев заражения). Коронавирус ударил по всем сферам деятельности в Италии. В том числе и по футболу.

Недавно мы писали о влиянии коронавируса на футбол в Италии. Если кратко: тогда вирус вынуждал болельщиков приходить на стадион в масках, а руководство Серии А отменяло пару-тройку матчей.

Сейчас под вопрос попал практически весь тур Серии А. Руководство лиги перенесли 5 матчей («Милан» – «Дженоа», «Удинезе» – «Фиорентина», «Парма» – «СПАЛ», «Сассуоло» – «Брешиа», «Ювентус» – «Интер») на резервную дату – на 13 мая. При этом изначально по матчу «Юве» и «Интера» был вопрос – проводить ли его без зрителей. Но в итоге Серия А решила о переносе встречи.

Так теперь выглядит календарь Серии А на май: