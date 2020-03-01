Странное вокруг коронавируса в Италии. «Юве» сыграет при зрителях через пять дней после запрета, а «Интеру» накачали адский календарь на финиш сезона
Италию накрыла волна коронавирус. Судя по официальной карте распространения вируса по миру, Италия – самая пораженная вирусом страна в Европе (на данный момент там зафиксированы 1128 случаев заражения). Коронавирус ударил по всем сферам деятельности в Италии. В том числе и по футболу.
Недавно мы писали о влиянии коронавируса на футбол в Италии. Если кратко: тогда вирус вынуждал болельщиков приходить на стадион в масках, а руководство Серии А отменяло пару-тройку матчей.
Сейчас под вопрос попал практически весь тур Серии А. Руководство лиги перенесли 5 матчей («Милан» – «Дженоа», «Удинезе» – «Фиорентина», «Парма» – «СПАЛ», «Сассуоло» – «Брешиа», «Ювентус» – «Интер») на резервную дату – на 13 мая. При этом изначально по матчу «Юве» и «Интера» был вопрос – проводить ли его без зрителей. Но в итоге Серия А решила о переносе встречи.
Так теперь выглядит календарь Серии А на май:
Сразу с этим появилась странность. Этот матч отменили, но на кубковый матч «Ювентуса» и «Милана» зрителям все же разрешат прийти – но только тем, кто живет в Пьемонте (административный регион со столицей в Турине). Болельщикам из Милана запретят въезд в город на момент матча из-за опасения распространения коронавируса. В качестве мер безопасности «Ювентус» обеспечит свободное место между каждым зрителем.
Дополнительный минус благодаря этим переносам случился для «Интера». Из-за переноса матча с «Ювентусом» на 13 мая так теперь выглядит конец сезона для клуба:
Плюс до этого «Интер» сыграет с «Ромой», «Дженоа» и «Фиорентиной».
В Италии сразу же заговорили о том, что все переносы ставят в пользу «Ювентуса». Эту тему прокомментировал генеральный директор «Интера» Беппе Маротта:
«Хочу отметить, что во всей этой ситуации решения принимались неправильно. Во-первых, действовать нужно было куда быстрее, чтобы в том числе избежать определенных намеков. В четверг лига заявила о проведении матчей за закрытыми дверями. В пятницу министр спорта порекомендовал воздержаться от этого. Налицо ошибка со стороны президента лиги Даль Пино, который принял решение, ни с кем не посоветовавшись. Худшим из решений был перенос матча «Интер» – «Сампдория», потому что его можно было провести за закрытыми дверями».
Против переносов выступил и главный тренер «Лечче» Фабио Ливерани: «В Италии некоторые решения принимаются бессмысленно и без логики, это выявляет темную сторону футбола. Такое решение защищает интересы только четырех-пяти команд».
Даже Дженнаро Гаттузо уверен – если уж и переносить, то все матчи. Потому что только так Серия А примет решение, справедливое для всех клубов.