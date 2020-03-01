Игрок НБА сошел с ума из-за коронавируса: отказался от автографов, ретвитит все новости о вирусе

В штате Орегон зафиксирован случай заражения коронавирусом (при этом не ясно, как именно это случилось – зараженный не контактировал с другими зараженными, не посещал страну-очаг возгорания). Зищитника «Портленда» Си Джея Макколлума сильно испугало это событие, и он так отреагировал на него:

«Коронавирус официально поразил Орегон. Точнее, озеро Освего. Обязательно мойте руки с мылом в течение 20 или более секунд и прикрываете рот при кашле. Я официально временно отказываюсь от раздачи автографов до дальнейшего уведомления».

В твиттере Макколум ретвитнул несколько записей.

О том, как подготовиться к удару коронавируса по США: