Как не заразиться коронавирусом? Маска точно помогает? Инфекция опасна или все раздуто? Отвечают три разных врача
Коронавирус-коронавирус-коронавирус. Вспышке инфекции больше двух месяцев, но до сих пор не ясно, что она такое и как с ней быть.
Инфекция плотно влияет на спорт: из-за нее отменяют соревнования, зрителей не пускают на стадионы, спортсменов вводят в карантин. Но насколько это оправданно и стоит ли так переживать?
Мы поговорили о коронавирусе с тремя врачами из разных городов России. Участковым терапевтом Татьяной Чебаевой (Самара), врачом-инфекционистом Русланом Джукаевым (Кисловодск), терапевтом Анной Лукиной (Шуя, Ивановская область).
Во многих вопросах мнение врачей не совпало.
1. Как происходит заражение?
• Татьяна Чебаева: Воздушно-капельным путем.
• Руслан Джукаев: Воздушно-капельным, воздушно-пылевым, контактными путями. Но также в последнее время начали говорить о фекально-оральной передаче и передаче от матери к плоду.
• Анна Лукина: Воздушно-капельным путем, но также, по последним данным, выявлен фекально-оральный путь передачи через грязные руки, немытые овощи и фрукты, предметы обихода.
2. Как его предотвратить?
• Татьяна Чебаева: Повышать иммунитет с помощью иммуномодуляторов, витаминов (особенно витамин С, фрукты, овощи).
• Руслан Джукаев: Расстояние до больного человека или носителя вируса должно быть не менее двух метров. Не трогать предметы, инфицированные вирусом, руками, и затем слизистые оболочки глаз, носа, рта. Руки мыть мылом и водой не менее 20 секунд.
• Анна Лукина: Избегать мест массового скопления людей в период эпидемии – торговые центры, моллы, супермаркеты. Тщательно мыть руки с мылом после посещения общественных мест, обрабатывать антисептиком.
3. Есть ли лекарства, предотвращающие заражение?
• Татьяна Чебаева: Вакцины нет, из медикаментозного только противовирусные препараты, оксолиновая мазь, которую каждые два часа нужно наносить на внутреннюю поверхность носовых ходов.
• Руслан Джукаев: В настоящее время лекарства для предотвращения заболевания не рекомендуют. Просто их нет. Даже лекарств для этиотропного лечения нет. Имеются экспериментальные лекарства для лечения в стадии разработки, такие как «Лопинавир»/ «Ритонавир» (это «Калетра», которая используется для лечения ВИЧ), «Рибавирин» (используется для лечения гепатита С и РС-инфекции), «Ремдесивир» (используется для лечения Эбола).И лекарства на основе моноклональных антител.
• Анна Лукина: Вакцина против вируса находится на стадии разработки, специфических лекарств нет. Нужно укреплять иммунитет – полноценно и сбалансированно питаться, избегать переохлаждения.
4. Носить маску – надежная защита?
• Татьяна Чебаева: Маска эффективна только в первые полтора часа.
• Руслан Джукаев: Не совсем надежная. Также зависит от качества маски. Носить маску в большей степени должен потенциальный или настоящий больной.
• Анна Лукина: Маска не защищает от заражения, эта мера больше для самоуспокоения.
5. У меня признаки простуды и я паникую, что это коронавирус – как определиться и что делать?
• Татьяна Чебаева: Определиться сложно, так как симптоматика очень схожа, но по большей части коронавирус протекает бессимптомно, паниковать не стоит, так как всегда все это делается для того, чтобы навести панику на население.
• Руслан Джукаев: Если у вас эпидемиологический анамнез спокоен – не было потенциального контакта с источником инфекции или если вы не были в очаге вспышки инфекции, ничего не нужно делать – это обычная простуда. Но если вы были в очаге инфекции или в контакте с приезжими из очага инфекции, то следует оставаться дома и сообщить об этом в скорую помощь или в поликлинику.
• Анна Лукина: Не паниковать и посетить терапевта. Если вы выезжали за это время за границу или бывали в регионах, где зарегистрированы вспышки коронавирусной инфекции, то обратиться в приемное отделение ближайшей инфекционной больницы.
6. Можно ли вылечиться, если заболел?
• Татьяна Чебаева: Можно, все зависит от степени тяжести заболевания.
• Руслан Джукаев: У основной массы людей заболевание самоизлечивается. Большая опасность для людей пожилого возраста и для людей с хроническими заболеваниями. Чем моложе, тем меньше вероятность тяжелого заболевания. Легко переносят инфекцию дети и подростки.
• Анна Лукина: Можно! На данный момент зарегистрировано множество случаев излечения.
7. Нужно ли переживать нам в России?
• Татьяна Чебаева: Нужно с учетом того, что сейчас идет миграция китайцев в Россию.
• Руслан Джукаев: Да, нужно, это очень серьезно.
• Анна Лукина: Повод для беспокойства для граждан РФ есть, учитывая, что вирус уже распространился по всему миру. Но сейчас предприняты активные меры для предотвращения пандемии, в том числе закрыты границы со странами-очагами инфекции, усилен контроль в аэропортах, поэтому поводов для паники нет.
8. Сидеть рядом с заболевшим (или находиться в одной комнате) – плохо?
• Татьяна Чебаева: Сидеть рядышком можно, просто выполнять профилактические рекомендации (мыть руки, антисептические средства, оксолиновая мазь).
• Руслан Джукаев: Да, без наличия защитной одежды – это 100% риск по приобретению вируса.
• Анна Лукина: Находиться с заболевшим в одной комнате чревато риском заражения, лучше ограничить контакты.
9. Если прошла неделя, а коронавируса нет - он еще может вылезти позже?
Все врачи ответили, что может, так как инкубационный период коронавируса – 14 дней.
10. Ездить в Италию нельзя?
• Татьяна Чебаева не ответила на вопрос.
• Руслан Джукаев: В настоящее время лучше не ездить, потому что в стране вспышка инфекции.
• Анна Лукина: Лучше сейчас воздержаться от поездок за границу, в том числе и в Италию.
11. Запрещать болельщикам посещать стадионы обязательно?
• Татьяна Чебаева не ответила на вопрос.
• Руслан Джукаев: Да, в очаге инфекции – это обязательно.
• Анна Лукина: Да, чтобы предотвратить массовое инфицирование.
12. Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный. Это нормально? Или чересчур большая предосторожность?
• Татьяна Чебаева не ответила на вопрос.
• Руслан Джукаев: Вирус очень контагиозен – это нормально.
• Анна Лукина: Это нормально, меры вполне оправданы, чтобы ограничить дальнейшее распространение вируса.
13. Насколько страшен коронавирус относительно свиного, птичьего гриппа? Чумы? Эболы? Холеры? Тифа?
• Татьяна Чебаева: Могу вам сказать, что это раздутая тема по большей части политического характера. От гриппа умирает больше людей. Есть теории, что коронавирус был сделан в лаборатории, и он генномодифицирован. Также, что первый зараженный съел летучую мышь. Но опять же: для чего это все сделано?
Тайна, покрытая мраком, правду никто не скажет. Но могу вас уверить, это все раздуто и сделано для определенной выгоды.
• Руслан Джукаев: Вирус не изучен и довольно страшен. Сами подумайте. Если при обычном гриппе смертность составляет 0,001% -0,05%, то при COVID-19, смертность составляет 2,5% (в последнее время даже говорят о 3,5%).
Смертность при свином гриппе составляет где-то 0,2%, а при COVID-19 составляет 2,5-3,5%. А птичий грипп, чума, Эбола, холера, тиф – это локальные или спорадические инфекции, а коронавирус на наших глазах превращается в пандемию.
• Анна Лукина: Вирус достаточно мало изучен, вызывает тяжелую вирусную пневмонию с летальным исходом, поэтому есть поводы его опасаться.
Он так же опасен, как и любая инфекция. Но учитывая, что ранее человечество справлялось с грозными эпидемиями, в том числе с лихорадкой Эбола, которая была довольно серьезной угрозой, но тем не менее была остановлена. Будем надеяться на положительный исход.