Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный
В карьере Томаса Каленберга были три заметных клуба: «Брондбю», «Осер» и «Вольфсбург». В датском «Брондбю» Каленберг заканчивал молодежную академию, начинал карьеру, а потом возвращался на несколько лет перед завершением. Теперь Каленберг часто посещает матчи «Брондбю» в качестве зрителя. На одной из таких встреч он мог заразить коронавирусом десятки людей.
Сам Каленберг заразился коронавирусом, но ничего об этом не знал. На сайте «Брондбю» есть официальное заявление по этой ситуации. Вот основные выдержки:
- Каленберг гонял в Амстердам, где и подхватил коронавирус. Потом он был почетным гостем на игре «Брондбю» и «Люнгбю». Дальше он узнал о коронавирусе. Сейчас Каленберг чувствует себя хорошо и находится в изоляции.
- В карантин уже попали 13 человек из числа сотрудников «Брондбю». Вся проблема в количестве мест, где видели Каленберга. Среди них мелькнула фан-зона. Каленберг помогает врачам искать людей, с которыми контактировал.
- Болельщиков просят срочно связаться с «Брондбю», если между ними и Каленбергом случились рукопожатия или объятия. Сюда же входит пункт о 15-минутном нахождении на расстоянии менее двух метров. В других случаях звонить не надо.
Из игроков «Брондбю» с Каленбергом контактировал защитник Джоэл Кабонго. Вместе с ним под карантин попали девять представителей клубной администрации (включая генерального директора), аналитик, спортивный психолог и помощник тренера.
По «Люнгбю» ситуация тоже сложная: три игрока из первой команды уже помещены в карантин. Это Мартин Орнсков, Каспер Йоргенсен и Патрик да Силва. Никаких признаков заболевания у них пока не обнаружили. «Люнгбю» сотрудничает с «Брондбю» и призывает фанатов звонить в клуб, чтобы избежать массового заражения людей.
Дания подтвердила первый случай заражения коронавирусом в стране еще 27 февраля. Символичный последний пост в инстаграме Каленберга – фото с сыном, одетым в итальянскую форму. Сделано оно летом 2019 года, но сейчас именно Италия сейчас больше остальных стран Европы страдает от коронавируса – там переносят спортивные соревнования или вообще проводят их без зрителей.