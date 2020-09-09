Чемпионат Дании

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Майкл Эссьен стал тренером «Нордшелланда» – это его девятая страна работы в футболе
#Майкл Эссьен
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«Мидтьюлланд» досрочно стал чемпионом. Отпраздновал с фанатами и огрооомным бокалом пива
#Мидтьюлланд
Датский чемпионат возобновится без зрителей, но фанатов разместят на парковках
#Мидтьюлланд
Датский клуб закрыл на карантин из-за коронавируса топ-менеджеров и футболистов. Потому что на матч пришел один зараженный
#Томас Каленберг
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