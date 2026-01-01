Майкл Эссьен

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Майкл Эссьен стал тренером «Нордшелланда» – это его девятая страна работы в футболе
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В «Реале» к Эссьену на день рождения пришли два человека. Сейчас польский рэпер написал об этом хит
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