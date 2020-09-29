В «Реале» к Эссьену на день рождения пришли два человека. Сейчас польский рэпер написал об этом хит

В конце летнего трансферного окна 2012 года «Реал» арендовал у «Челси» Майкла Эссьена. А третьего декабря у него было день рождения. Эссьен позвал всех игроков «Реала», но пришли только двое – Лука Модрич и Рикарду Карвалью.

Это сильно расстроило Эссьена. И даже Моуриньо (он подружился с Эссьеном еще в «Челси») пришлось его утешать, о чем рассказал Роб Бисли в биографии 2016 года «Жозе Моуринью: Очень близко и лично».

Моуринью сказал Эссьену: