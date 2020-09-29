В «Реале» к Эссьену на день рождения пришли два человека. Сейчас польский рэпер написал об этом хит
В конце летнего трансферного окна 2012 года «Реал» арендовал у «Челси» Майкла Эссьена. А третьего декабря у него было день рождения. Эссьен позвал всех игроков «Реала», но пришли только двое – Лука Модрич и Рикарду Карвалью.
Это сильно расстроило Эссьена. И даже Моуриньо (он подружился с Эссьеном еще в «Челси») пришлось его утешать, о чем рассказал Роб Бисли в биографии 2016 года «Жозе Моуринью: Очень близко и лично».
Моуринью сказал Эссьену:
«Не думай, что команда тебя не любит. Просто они думают о себе и у них есть дела поважнее».
А в июле 2020-го вышел трек польского рэпера Тако Хемингуэя «Michael Essien Birthday Party».
Там про то, как рэпер устал от богатой жизни, вспоминает Польшу и хочет отпраздновать день рождения в одиночестве. Трек собрал 4,5 миллионов прослушиваний на ютубе. И там в припеве есть такая строчка:
«И я сам проведу этот день рождения, как в Мадриде Эссьен».
Эссьен вернулся из аренды обратно в «Челси». Последний его большой клуб – «Милан» (2015). А дальше экзотика: Греция, Индонезия и Азербайджан. В бакинском клубе «Сабаил» Эссьен в этом году завершил карьеру.
Сейчас он – помощник главного тренера в датском клубе «Норшелланд».
Модрич и Карвалью💔
"Польский рэпер". Аж скулы сводит от таких сочетаний предметов.