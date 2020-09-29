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#музыка #Футбол #Реал #Примера #Жозе Моуринью #Челси #Майкл Эссьен #Нордшелланд

В «Реале» к Эссьену на день рождения пришли два человека. Сейчас польский рэпер написал об этом хит

29 сентября, 21:45

Zumapress / Global Look Press

В конце летнего трансферного окна 2012 года «Реал» арендовал у «Челси» Майкла Эссьена. А третьего декабря у него было день рождения. Эссьен позвал всех игроков «Реала», но пришли только двое – Лука Модрич и Рикарду Карвалью.

Это сильно расстроило Эссьена. И даже Моуриньо (он подружился с Эссьеном еще в «Челси») пришлось его утешать, о чем рассказал Роб Бисли в биографии 2016 года «Жозе Моуринью: Очень близко и лично».

Моуринью сказал Эссьену:

«Не думай, что команда тебя не любит. Просто они думают о себе и у них есть дела поважнее».

А в июле 2020-го вышел трек польского рэпера Тако Хемингуэя «Michael Essien Birthday Party». 

Там про то, как рэпер устал от богатой жизни, вспоминает Польшу и хочет отпраздновать день рождения в одиночестве. Трек собрал 4,5 миллионов прослушиваний на ютубе. И там в припеве есть такая строчка:

«И я сам проведу этот день рождения, как в Мадриде Эссьен».

Эссьен вернулся из аренды обратно в «Челси». Последний его большой клуб – «Милан» (2015). А дальше экзотика: Греция, Индонезия и Азербайджан. В бакинском клубе «Сабаил» Эссьен в этом году завершил карьеру.

Сейчас он – помощник главного тренера в датском клубе «Норшелланд».

Сайт «Норшелланда»

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Комментарии (2)
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Валера Полевиков
30 сентября, 08:23

Модрич и Карвалью💔

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vladik12
30 сентября, 20:02

"Польский рэпер". Аж скулы сводит от таких сочетаний предметов.

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