«Мидтьюлланд» досрочно стал чемпионом. Отпраздновал с фанатами и огрооомным бокалом пива

«Мидтьюлланд» победил «Копенгаген» и досрочно стал чемпионом Дании. Осталось сыграть три тура, а разрыв между лидерами достиг 17 очков.

После матча футболисты «Мидтьюлланда» веселились вместе с фанатами (власти пустили на стадион четыре тысячи). Пили пиво из громадного бокала и обнимались.