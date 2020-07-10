Мидтьюлланд
Чемпионат Дании
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#Мидтьюлланд #Чемпионат Дании

«Мидтьюлланд» досрочно стал чемпионом. Отпраздновал с фанатами и огрооомным бокалом пива

10 июля, 19:28

«Мидтьюлланд» победил «Копенгаген» и досрочно стал чемпионом Дании. Осталось сыграть три тура, а разрыв между лидерами достиг 17 очков.

После матча футболисты «Мидтьюлланда» веселились вместе с фанатами (власти пустили на стадион четыре тысячи). Пили пиво из громадного бокала и обнимались. 

Твиттер «Мидтьюлланда»

А потом в раздевалке начались безумные танцы.

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