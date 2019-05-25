Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами

Англия: «Манчестер Сити»

«Сити» отпраздновал чемпионство с болельщиками, приехав на открытом автобусе в центр Манчестера.

Самый эмоциональный момент встречи – прощание с Венсаном Компани . Бельгиец возвращается в «Андерлехт», где он займет место играющего тренера.

Компани приехал на встречу в футболке со словами «Нет, Винни, нет»: это фраза, которую кричал Агуэро, когда Венсан забил один из решающих голов в чемпионате в матче с «Лестером».

«Я люблю вас всех. Я ухожу», – сказал Компани со слезами на глазах и бросил микрофон.