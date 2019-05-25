Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами
Россия: «Зенит»
Празднование чемпионства «Зенита» разделилось сразу на три части:
- Встреча с фанатами в аэропорту после победы «Арсенала» над «Локомотивом».
- Вручение кубка и салют после следующего домашнего матча с ЦСКА.
- Чемпионский парад на корабле и автобусе после матча с «Енисеем».
Последняя часть – самая масштабная. «Зенит» сначала проплывет по каналам Петербурга на кораблях вместе с активными болельщиками, а затем отправится на автобусе к стадиону «Петровский».
В соцсетях болельщики запланировали флешмоб: ожидается, что во время парада на окнах и балконах повесят флаги и шарфы клуба. Но это – завтра, а пока делимся фотографиями того, что уже состоялось.
Англия: «Манчестер Сити»
«Сити» отпраздновал чемпионство с болельщиками, приехав на открытом автобусе в центр Манчестера.
Самый эмоциональный момент встречи – прощание с Венсаном Компани. Бельгиец возвращается в «Андерлехт», где он займет место играющего тренера.
Компани приехал на встречу в футболке со словами «Нет, Винни, нет»: это фраза, которую кричал Агуэро, когда Венсан забил один из решающих голов в чемпионате в матче с «Лестером».
«Я люблю вас всех. Я ухожу», – сказал Компани со слезами на глазах и бросил микрофон.
Германия: «Бавария»
Чемпионство «Баварии» – не редкость, но это было по-настоящему тяжелым. Команда слила первую половину сезона, а во второй, хоть и вышла в лидеры, не могла гарантировать трофей до самого последнего матча.
Радость итоговой победой быстро сменилась грустью: из клуба уходят две легенды, Франк Рибери и Арьен Роббен. Почти вся праздничная церемония была посвящена им.
Ну и, конечно же, какое чемпионство «Баварии» без пива. Больше всего досталось тренеру Нико Ковачу: его облили прямо во время интервью немецким медиа.
Испания: «Барселона»
Празднование чемпионства в Испании случилось еще в апреле, до знаменитого матча с «Ливерпулем». Из-за этого в клубе не планировали больших парадов по городу, как в прошлом году, ожидая результатов матчей ЛЧ.
Теперь очевидно, что никакого парада уже не будет. Зато мы можем посмотреть на счастливые фото Месси, которые заставляют улыбаться.
Италия: «Ювентус»
После официального подтверждения чемпионства фанаты собрались в центре города, где гуляли до самой ночи.
Главное мероприятие состоялось уже в конце сезона: после матча с «Аталантой» игроки получили трофей и проводили Андреа Бардзальи, который завершил карьеру после восьми лет в клубе.
Кстати, на празднование чемпионства приехал Джанлуиджи Буффон: несмотря на уход в «ПСЖ», его все равно тяжело ассоциировать с другим клубом. Похоже, он и сам думает точно так же.
Франция: «ПСЖ»
«Париж» отвратно закончил сезон: в последних 10 матчах у команды Тухеля 4 поражения и 2 ничьи. Тем не менее, запас в первой части чемпионата был настолько огромным, что «ПСЖ» заранее гарантировал себе титул.
Как и «Барселона», команда не стала устраивать парад, ограничившись празднованием с болельщиками на собственном стадионе.
На фото мы видим счастливого Томаса Тухеля. Несмотря на проваленную Лигу чемпионов, сегодня он продлил контракт с клубом: в следующем году у него будет еще одна попытка.
Португалия: «Бенфика»
Спустя год «Бенфика» снова чемпион. В заключительном матче чемпионата команда обыграла «Санта Клару» и взяла свой 37-й титул в истории.
У португальцев самая насыщенная программа. Вот что они успели после завоевания титула:
- Отпраздновать на поле
- Показать трофей фанатам на центральной площади
- Проехать на автобусе и устроить вечеринку
- Сыграть в командный пейнтбол в честь чемпионства
Ниже – все фото.
Аргентина: «Расинг»
Самая сумасшедшая футбольная страна – Аргентина. В этом году чемпионом стал «Расинг», который не выигрывал лигу с 2014 года.
Один из болельщиков «Расинга» придумал необычный способ отпраздновать чемпионство: он принес к стадиону череп своего дедушки, который был фанатом клуба.
«Определенно, мой дедушка сейчас чувствует гордость. Он тоже был фанатом».