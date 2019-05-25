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#Футбол #РПЛ #Бундеслига #Зенит #АПЛ #Бавария #Манчестер Сити #Венсан Компани #Арьен Роббен #Расинг #Сергей Семак #Франк Рибери

Как отмечают чемпионство в разных странах: пиво, файеры и прощание с легендами

25 мая 2019, 12:06
Денис Лапшин

Россия: «Зенит»

Празднование чемпионства «Зенита» разделилось сразу на три части:

  1. Встреча с фанатами в аэропорту после победы «Арсенала» над «Локомотивом».
  2. Вручение кубка и салют после следующего домашнего матча с ЦСКА.
  3. Чемпионский парад на корабле и автобусе после матча с «Енисеем».

Последняя часть – самая масштабная. «Зенит» сначала проплывет по каналам Петербурга на кораблях вместе с активными болельщиками, а затем отправится на автобусе к стадиону «Петровский».

В соцсетях болельщики запланировали флешмоб: ожидается, что во время парада на окнах и балконах повесят флаги и шарфы клуба. Но это – завтра, а пока делимся фотографиями того, что уже состоялось.

Англия: «Манчестер Сити»

«Сити» отпраздновал чемпионство с болельщиками, приехав на открытом автобусе в центр Манчестера.

Самый эмоциональный момент встречи – прощание с Венсаном Компани. Бельгиец возвращается в «Андерлехт», где он займет место играющего тренера.

Компани приехал на встречу в футболке со словами «Нет, Винни, нет»: это фраза, которую кричал Агуэро, когда Венсан забил один из решающих голов в чемпионате в матче с «Лестером».

«Я люблю вас всех. Я ухожу», – сказал Компани со слезами на глазах и бросил микрофон.

Германия: «Бавария»

Чемпионство «Баварии» – не редкость, но это было по-настоящему тяжелым. Команда слила первую половину сезона, а во второй, хоть и вышла в лидеры, не могла гарантировать трофей до самого последнего матча.

Радость итоговой победой быстро сменилась грустью: из клуба уходят две легенды, Франк Рибери и Арьен Роббен. Почти вся праздничная церемония была посвящена им.

Ну и, конечно же, какое чемпионство «Баварии» без пива. Больше всего досталось тренеру Нико Ковачу: его облили прямо во время интервью немецким медиа.

Испания: «Барселона»

Празднование чемпионства в Испании случилось еще в апреле, до знаменитого матча с «Ливерпулем». Из-за этого в клубе не планировали больших парадов по городу, как в прошлом году, ожидая результатов матчей ЛЧ.

Теперь очевидно, что никакого парада уже не будет. Зато мы можем посмотреть на счастливые фото Месси, которые заставляют улыбаться.

Италия: «Ювентус»

После официального подтверждения чемпионства фанаты собрались в центре города, где гуляли до самой ночи.

Главное мероприятие состоялось уже в конце сезона: после матча с «Аталантой» игроки получили трофей и проводили Андреа Бардзальи, который завершил карьеру после восьми лет в клубе.

Кстати, на празднование чемпионства приехал Джанлуиджи Буффон: несмотря на уход в «ПСЖ», его все равно тяжело ассоциировать с другим клубом. Похоже, он и сам думает точно так же.

 

Франция: «ПСЖ»

«Париж» отвратно закончил сезон: в последних 10 матчах у команды Тухеля 4 поражения и 2 ничьи. Тем не менее, запас в первой части чемпионата был настолько огромным, что «ПСЖ» заранее гарантировал себе титул.

Как и «Барселона», команда не стала устраивать парад, ограничившись празднованием с болельщиками на собственном стадионе.

На фото мы видим счастливого Томаса Тухеля. Несмотря на проваленную Лигу чемпионов, сегодня он продлил контракт с клубом: в следующем году у него будет еще одна попытка.

Португалия: «Бенфика»

Спустя год «Бенфика» снова чемпион. В заключительном матче чемпионата команда обыграла «Санта Клару» и взяла свой 37-й титул в истории.

У португальцев самая насыщенная программа. Вот что они успели после завоевания титула:

  • Отпраздновать на поле
  • Показать трофей фанатам на центральной площади
  • Проехать на автобусе и устроить вечеринку
  • Сыграть в командный пейнтбол в честь чемпионства

Ниже – все фото.

Аргентина: «Расинг»

Самая сумасшедшая футбольная страна – Аргентина. В этом году чемпионом стал «Расинг», который не выигрывал лигу с 2014 года.

Один из болельщиков «Расинга» придумал необычный способ отпраздновать чемпионство: он принес к стадиону череп своего дедушки, который был фанатом клуба.

«Определенно, мой дедушка сейчас чувствует гордость. Он тоже был фанатом».

Твиттер «Расинга»

Все фото: Global Look Press
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#Манчестер Сити
#Венсан Компани
#Арьен Роббен
#Расинг
#Сергей Семак
#Франк Рибери