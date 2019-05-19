Компани – главная легенда современного «Ман Сити». Сегодня стало известно, что он уходит из команды
«Ман Сити» взял второе чемпионство подряд, а клубный аккаунт в твиттере напомнил всем: в Премьер-лиге таких побед у них уже четыре.
Четыре трофея, четыре разные фотографии, но на всех есть один общий элемент – Венсан Компани. И в 2012-м, и в 2014-м, и в 2018-м, и в 2019-м он поднимал кубок в качестве капитана «Сити». Спустя 11 лет он все еще основной игрок, даже несмотря на травмы, которых с возрастом стало больше.
Компани отговорил Агуэро от ухода и спас карьеру Стоунза
Наверное, каждый футболист «Ман Сити» хоть раз говорил о статусе Компани. Последним это недавно сделал Бернарду Силва: «Он пример для всех нас. Он наш капитан и глава большой семьи. Мы все прогрессируем, глядя на то, как тренируется Венсан».
Две истории о том, как Компани влиял на игроков.
1. Пару лет назад «Реал» и «ПСЖ» всерьез рассматривали вариант с покупкой Агуэро. Он сам был не против: в то время он хотел сменить обстановку и отвлечься от семейных проблем. Компани много беседовал с ним и отговаривал от перехода, подчеркивая, что тот еще повлияет на историю «Сити».
В итоге Агуэро остался. Он насобирал кучу наград и стал лучшим бомбардиром в истории «МС».
2. В 2016-м «Сити» приобрел Джона Стоунза за 55 миллионов евро. Стоунз изначально не понимал требований Гвардиолы (о поддержке атакующего футбола со стороны защитников), поэтому часто ошибался, получал за ляпы от журналистов и молча обижался.
Если бы не Компани, то, вероятно, сейчас бы «Сити» продал Стоунза условному «Арсеналу» за меньшую цену, чем покупал. «Винни играл роль переводчика в наших отношениях с Гвардиолой. Нет, не подумайте, у нас были прекрасные отношения с Пепом. Просто очень сложно перестроиться на такой высокий уровень. Пусть даже ты до этого играл в «Эвертоне». Компани часто болтал со мной на тему моей игры, делал замечания во время тренировок. Он помог мне стать лучше», – объяснил Стоунз.
Если сравнить первый и второй сезоны Стоунза в «Сити», можно заметить прогресс. Во-первых, уменьшился процент брака (с 56% до 31,3%). Во-вторых, Стоунз все понял про дальние забросы (их число за матч увеличилось от 3 до 11). В-третьих, он банально стал лучше играть: до тренировок с Компани он выигрывал 61% единоборств, после – 75,67%.
Он занимается с молодежью
Об этом рассказал Зинченко. К примеру, с ним Компани несколько раз оставался после тренировок.
«Это для меня вообще живая легенда. Неделю назад у нас была тренировка. После тренировки Пеп отобрал линию обороны. Как раз получилось четыре человека. Мы тренировали там свои упражнения. Где-то занимались полчаса после основной тренировки. После этого, когда все уже ушли с поля, Компани взял меня, и мы минут 40 еще вдвоем тренировались. Он показывал, как и в какой ситуации надо располагаться».
На тренировках Компани часто можно заметить с Филлом Фоденом, Жезусем. Короче, с теми, кто либо еще не часто тренируется с основой, либо редко появляется в стартовом составе. Так капитан помогает футболистам адаптироваться в команде.
Гвардиола очень уважает Компани
Контракт Венсана заканчивается этим летом. До новостей об уходе Компани Пеп рассказал, в какой обстановке собирается поговорить с ним о продлении.
«Мы общались с ним и его агентом. Поговорим еще по окончании сезона, посмотрим после финала Кубка Англии. Венсан – невероятный парень, он очень много помогает мне. Я всегда расстраивался из-за того, что не мог часто выпускать его на поле, но «Ман Сити» стал вот таким клубом благодаря людям вроде Компани. Мы разговаривали три недели назад, месяц назад. Мы свободно общаемся. Возьмем пива и решим, как будет лучше для клуба», – заявил Гвардиола.
UPD: Вчера Компани поднял Кубок Англии, а сегодня «Ман Сити» объявил о том, что этот сезон стал для него последним в команде. Клубный твиттер уже попрощался с капитаном трогательным роликом.
Сам Компани написал письмо клубу и болельщикам.
Гвардиола не раз говорил о значимости Компани для «Ман Сити». Он бесконечно восхищается его формой и рассказывает, как сильно Компани помогает, когда есть проблемы с центральными защитниками. Кстати, перед финальной игрой этого сезона АПЛ Пеп советовался с Компани, как лучше игрокам расслабиться перед важным матчем. Компани не только подсказал поиграть в гольф, но и сам повел всех в гольф-клуб.
А еще Компани забивает чемпионские голы
Подробно об этом – здесь.
Компани давно мечтал о таком голе, хотя ему всегда говорили, чтобы он не бил по чужим воротам. В итоге решился – залетел такой красивый и важный чемпионский мяч.
В этом письме Компани благодарит всех тех, с кем играл и работал в «Сити», отдельно отмечает огромнейший вклад шейха Мансура в жизнь клуба и делится важной информацией о будущем. С нового сезона он будет играющим тренером «Андерлехта». Компани пришел в систему этого клуба почти 27 лет. Красивая история заканчивается знаменательным возвращением.