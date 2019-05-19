Компани – главная легенда современного «Ман Сити». Сегодня стало известно, что он уходит из команды

Четыре трофея, четыре разные фотографии, но на всех есть один общий элемент – Венсан Компани. И в 2012-м, и в 2014-м, и в 2018-м, и в 2019-м он поднимал кубок в качестве капитана «Сити». Спустя 11 лет он все еще основной игрок, даже несмотря на травмы, которых с возрастом стало больше.

Компани отговорил Агуэро от ухода и спас карьеру Стоунза

Наверное, каждый футболист «Ман Сити» хоть раз говорил о статусе Компани. Последним это недавно сделал Бернарду Силва: «Он пример для всех нас. Он наш капитан и глава большой семьи. Мы все прогрессируем, глядя на то, как тренируется Венсан».

Две истории о том, как Компани влиял на игроков.

1. Пару лет назад «Реал» и «ПСЖ» всерьез рассматривали вариант с покупкой Агуэро. Он сам был не против: в то время он хотел сменить обстановку и отвлечься от семейных проблем. Компани много беседовал с ним и отговаривал от перехода, подчеркивая, что тот еще повлияет на историю «Сити».