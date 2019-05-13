Александр Зинченко
АПЛ
Хосеп Гвардиола
Манчестер Сити
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#Александр Зинченко #АПЛ #Манчестер Сити #Хосеп Гвардиола

Если Зинченко в составе, «Ман Сити» всегда (ВСЕГДА!) побеждает. Вся магия – в одной картинке

13 мая 2019, 04:25

Александр Зинченко провел второй сезон в АПЛ и выиграл второе чемпионство. В этом году все получилось увереннее, чем в прошлом. Он сыграл почти в два раза больше матчей и сейчас быстро закрепляется в стартовом составе. С середины февраля у Зинченко 11 подряд выходов в старте внутри АПЛ (из 12 проведенных за это время туров), звание лучшего игрока команды в том же феврале по версии фанатов и личная похвала от Гвардиолы. 

«Он показал мне важность и ценность того, что значит быть хорошим парнем, – объяснял Пеп. – В начале сезона он был близок к тому, чтобы уйти, но я ни разу, ни на одной тренировке, не видел, чтобы он был недоволен. Его ждет долгая карьера. Надеюсь, здесь!».

Гвардиола обожает Зинченко за терпение (не ныл, когда не было практики, а просто пахал на занятиях), атмосферность (все приколы внутри коллектива – с ним), универсальность (быстро перестроился из атакующего хавбека в крайнего защитника). Теперь наверняка полюбит за фарт. 

Этот сезон раскрыл еще одну суперспособность Зинченко: если он выходит за «Ман Сити» в Премьер-лиге, то команда без исключения побеждает. Это сработало даже в игре с «Кристал Пэлас», где Зинченко получил травму и ушел на 13-й минуте («Сити» тогда уже вел 1:0, а в итоге выиграл 2:0).

Вся фантастика Зинченко – в нашей графике:

Автор графики – Николай Живоглядов

Вероятно, дальше роль Зинченко внутри команды будет только расти. Авторитетное медиа Goal.com уже набросило инсайд, что он продлил контракт с «Ман Сити». Сам Зинченко опроверг эту информацию, но при этом подтвердил, что разговоры об этом были. Пока его договор жив еще целый сезон – до июля 2020-го. К тому моменту Зинченко будет только 23 года. 

У Зинченко и его клубу в этом сезоне тоже бывало не очень:
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