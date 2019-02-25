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#Александр Зинченко #Манчестер Сити #Кубок Лиги #Челси

Зинченко не дали поднять Кубок лиги. Прошлый трофей он разбил

25 февраля 2019, 11:20

«Манчестер Сити» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги в серии пенальти. Во время награждения все футболисты «Сити» получили возможность поднять трофей над головой кроме Александра Зинченко – украинец стоял последним за французом Эмериком Ляпортом, а тот сразу же унес кубок с собой. 

Версии две: первая – Ляпорт забыл, что Зинченко рядом, вторая – троллинг со стороны француза, потому что год назад, когда «Сити» выигрывал АПЛ, из-за случайного касания Зинченко трофей свалился с подставки. 

Кстати, именно Зинченко был признан лучшим игроком матча по версии WhoScored, на его счету целых восемь отборов, три перехвата, два ключевых паса и даже четыре выигранных верховых единоборства.  

Но кубком он все же завладел. 

WhoScored

Твиттер «Манчестер Сити»

Это третий трофей Зинченко в «Манчестер Сити» – до этого он также выигрывал Кубок Лиги, а еще становился чемпионом АПЛ. Успех в Кубке Лиги повторен, но добиться того же результата в АПЛ будет куда сложнее, чем год назад. Сейчас «Сити» идет вторым, отставая от «Ливерпуля» на одно очко.

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