Зинченко не дали поднять Кубок лиги. Прошлый трофей он разбил

«Манчестер Сити» победил «Челси» в финале Кубка английской лиги в серии пенальти. Во время награждения все футболисты «Сити» получили возможность поднять трофей над головой кроме Александра Зинченко – украинец стоял последним за французом Эмериком Ляпортом, а тот сразу же унес кубок с собой.



Версии две: первая – Ляпорт забыл, что Зинченко рядом, вторая – троллинг со стороны француза, потому что год назад, когда «Сити» выигрывал АПЛ, из-за случайного касания Зинченко трофей свалился с подставки.