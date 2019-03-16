«Ман Сити» чуть не вылетел из Кубка Англии. Агуэро забил победный гол из офсайда
«Ман Сити» переиграл «Суонси» (3:2) в четвертьфинале Кубка Англии.
Мы слишком привыкли, что «Манчестер Сити» побеждает вообще всех подряд. Команда Гвардиолы возглавляет таблицу АПЛ, а в Лиге чемпионов уверенно вышла в четвертьфинал. Кубок Лиги уже взяли в матче, где все вспоминают ссору Кепы и Сарри.
Кубковый матч против «Суонси» не виделся каким-то сложным. Даже в Чемпионшипе команда идет в середине таблицы, а в последней игре разгромно проиграла «Вест Бромвичу» (0:3). Кстати, в том матче полузащитник Целина упал во время исполнения пенальти (было много смеха).
Теперь над «Суонси» уже не смеются, а Целина – один из промежуточных героев. Именно он обеспечил «Суонси» преимущество в два мяча.
• Гвардиола выставил почти основной состав. В запасе остались Агуэро, Зинченко и Стерлинг, но все появились во втором тайме. Все замены Пеп использовал уже к 63-й минуте.
• Выход Агуэро сломал игру «Суонси». Сначала аргентинец сделал голевой пас на Силву, потом реализовал пенальти рикошетом от штанги и вратаря, а затем забил из офсайда. Мяч засчитали, потому что система видеоповторов на стадионе «Суонси» не предусмотрена.
• Аномальный результат получился еще по итогам первого тайма. Squawka утверждает, что игроки «Суонси» создали только два шанса у ворот «Сити». Оба завершились голами. По всей статистике «Ман Сити» ожидаемо переигрывал соперника.
• Отличились Граймс и Целина. Первый – центральный защитник, который реализовал одиннадцатиметровый. Второй заслуживает еще пары предложений в этом тексте. Берсант Целина – воспитанник «Ман Сити», которого окончательно продали только этим летом. «Суонси» заплатил за него чуть больше 3 миллионов евро.
• «Ман Сити» пропустил первым впервые за 24 матча во всех соревнованиях. В последний раз такое происходило с командой еще в декабре, когда «Сити» пустил от «Хоффенхайма». Как и здесь, итог там был все равно победный.
• «Я никогда не устану это говорить. Наша команда никогда не сдается и всегда борется до конца. Вперед на «Уэмбли»!» – написал Агуэро после матча. Его клуб совершил очередной подвиг, но без участия судей все равно не обошлось.