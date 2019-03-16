«Ман Сити» чуть не вылетел из Кубка Англии. Агуэро забил победный гол из офсайда

Мы слишком привыкли, что «Манчестер Сити» побеждает вообще всех подряд. Команда Гвардиолы возглавляет таблицу АПЛ, а в Лиге чемпионов уверенно вышла в четвертьфинал. Кубок Лиги уже взяли в матче, где все вспоминают ссору Кепы и Сарри.

Кубковый матч против «Суонси» не виделся каким-то сложным. Даже в Чемпионшипе команда идет в середине таблицы, а в последней игре разгромно проиграла «Вест Бромвичу» (0:3). Кстати, в том матче полузащитник Целина упал во время исполнения пенальти (было много смеха).

Теперь над «Суонси» уже не смеются, а Целина – один из промежуточных героев. Именно он обеспечил «Суонси» преимущество в два мяча.